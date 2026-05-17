Post News Recap: Ventures into Alleances, Homesickness, and Monastic History

This news story touches on various topics, including the stagnated phase of the government, the dissolution of friendships among allies, homesickness expressed by a Milan neighborhood, advancements for disabled persons, lights along the motorway, and more.

Bella questa 'fase due', ma non ci vivrei. Forse pure Giorgia Meloni si potrebbe metterebbe fine a questo strazio, ma non può. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e oggi Montecit. parla soprattutto di alleati che s’azzuffano tra loro: di Giorgetti che litiga con Urso,Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggio Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi dovrà pagare il comune per le Olimpiadi; del nuovo archivio della Cittadella degli archivi; di un monastero nel polo dell’innovazione e del prolungamentoLunedì apriamo le porte, letteralmente, a un nuovo esperimento: il ‘Post Cafè’ , che come dice il nome è un posto in cui si potranno prendere dei caffè e anche incontrare le persone della redazione (e parlare delle cose che facciamo, ma anche del più o del meno). In questi Ciao!

Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il momento storico e complicatissimo del Regno Unito; voli, carburante e diritti; un ministro notevole del nuovo governo ungherese;La serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Mixtape : l’adolescenza in quasi 30 canzoni E ancora, prime settimana e nuovoettek cose, prima Anche Paul McCartney dice che nei concerti di Bob Dylan da un pezzo non si capisce che canzone stia cantando. La settimana scorsa i Waterboys hanno pubblicato una canzone nuova, si chiama Don’t even have to say his name , e in effetti il suo destinatario è





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