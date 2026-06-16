Poste Italiane assume operatori di sportello: contratto indeterminato in 18 province

Poste Italiane ha avviato una selezione per operatori di sportello con contratto a tempo indeterminato. Le posizioni sono disponibili in 18 province e richiedono un diploma di scuola superiore con votazione minima di 42/60. La retribuzione è legata al livello D del CCNL, con importi annuiLordi di circa 22.000 euro e benefit come tredicesima, quattordicesima e ticket pasto. Candidature entro il 19 giugno 2026 esclusivamente online.

Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per assumere operatori di sportello nella propria rete di uffici postali. L'offerta, identificata dal codice posizione 445, è stata pubblicata l'11 giugno 2026 e prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente online entro le ore 14.59 di venerdì 19 giugno 2026. L'annuncio non indica il numero complessivo delle assunzioni programmate, ma specifica le sedi. Le posizioni di lavoro aperte riguardano uffici postali situati in 18 province italiane: Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza. La candidatura deve essere presentata considerando la disponibilità a lavorare in una di queste province.

L'effettivo ufficio postale di assegnazione sarà determinato da Poste Italiane in base alle esigenze aziendali. Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale con votazione minima di 42/60 (sistema precedente) o titoli equivalenti. La laurea è preferenziale ma non obbligatoria. Non ci sono limiti di età, vincoli specifici sul diploma, né requisiti di patente o certificazioni linguistiche.

Tuttavia, bisogna indicare correttamente il titolo di studio e la votazione: chi ha un voto inferiore non soddisfa il requisito minimo. L'operatore di sportello è il principale punto di contatto tra l'azienda e i clienti, si occupa dell'esecuzione delle operazioni e può svolgere funzioni informative e commerciali. Il ruolo richiede capacità relazionali, precisione, orientamento al cliente e lavoro di squadra.

La retribuzione lorda annua di ingresso, per il livello D del CCNL Poste Italiane, ammonta a 22.090,80 euro fino al 31 agosto 2026 e a 22.681,80 euro dal 1° settembre 2026, comprensivi di tredicesima e quattordicesima. Per part-time la retribuzione è riproporzionata. Si aggiungono premio di risultato e ticket pasto: da settembre 2026, 6,70 euro con intervallo, 5,20 euro negli altri casi.

La domanda va inviata solo online tramite il portale 'Lavora con noi' di Poste Italiane, selezionando la posizione 'Operatore di sportello'. Prima di candidarsi, è consigliabile preparare un curriculum in PDF che evidenzi esperienze in vendita, assistenza clientela, gestione denaro, attività amministrative o servizi finanziari/assicurativi. Utili anche competenze digitali e conoscenza lingue straniere, sebbene non obbligatorie. Attenzione: non inviare candidature via email o altri canali





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