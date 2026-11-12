Poste Italiane: record ricavi 10,2 mld e sinergie con Tim

Poste Italiane conferma guida rialzo con ricavi a 10,2 miliardi e utile netto in crescita. L'integrazione con Tim punta a sinergie per 0,7 miliardi entro il 2028.

Poste Italiane ha registrato un incremento storico dei ricavi nel terzo trimestre del 2026, consolidando una traiettoria di crescita positiva che ha portato il gruppo a confermare la sua guida finanziaria rivista in alto. L'azienda ha presentato i dati consolidati relativi ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando una performance robusta che supera le aspettative del mercato e degli analisti.

I ricavi totali accumulati fino a settembre 2026 hanno raggiunto la quota di 10,2 miliardi di euro, segnando un aumento del cinque per cento su base annua. Questa cifra rappresenta un nuovo traguardo per l'azienda storica del settore postale e finanziario italiano, che sta dimostrando una resilienza notevole nonostante le complesse dinamiche di mercato attuali.

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Il singolo terzo trimestre del 2026 ha contribuito con 3,3 miliardi di euro di ricavi, equivalenti a una crescita del quattro per cento anno su anno. Questa espansione è stata trainata da un andamento positivo trasversale di tutte le linee di business dell'azienda, indicando che il successo non dipende da un singolo settore ma dalla sinergia complessiva delle varie divisioni aziendali.

La struttura della redditività record

La redditività operativa ha mostrato un'accelerazione significativa, con il risultato operativo (ebit) adjusted che si attesta a 2,7 miliardi di euro. Tale dato riflette un aumento del sette per cento su base annua, confermando l'efficacia delle strategie di ottimizzazione dei costi e di miglioramento dei margini operative adottate dalla dirigenza.

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Specificamente, il terzo trimestre del 2026 ha registrato un ebit di 910 milioni di euro, con una crescita annuale del sei per cento. Anche l'utile netto adjusted ha seguito la stessa direzione positiva, chiudendo il periodo dei primi nove mesi a 1,8 miliardi di euro, pari a un incremento del quattro per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Integrazione con Tim e sinergie future

L'azienda, guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, ha recentemente concluso l'offerta pubblica di scambio e acquisto, puntando a integrarsi strategicamente con Tim. Poste Italiane dichiara che l'unione tra l'unicità della rete fisica e digitale di Poste italiane e le infrastrutture di connettività e tecnologiche di Tim creerà un leader tecnologico dominante.

Questa nuova entità sarà definita una connecting platform unica, ulteriormente potenziata dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è sfruttare la complementarità delle due realtà per offrire servizi innovativi e rafforzare la posizione competitiva nel panorama delle telecomunicazioni e della posta in Italia.

Proiezioni economiche e guida al rialzo

Grazie a questi risultati solidi, è stata confermata la guida rivista al rialzo per l'intero esercizio 2026 su base stand-alone. Poste Italiane prevede un risultato operativo (ebit) adjusted complessivo di 3,4 miliardi di euro e un utile netto adjusted di 2,3 miliardi di euro per l'anno completo.

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Parallelamente, la raccolta netta nei prodotti di investimento ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro, testimonianza di un miglioramento nella dinamica commerciale dei prodotti finanziari e assicurativi. Questa crescita nei canali di risparmio conferma la fiducia dei clienti nella capacità dell'azienda di gestire assets in un contesto economico volatile.

Piano di sinergie e prossimi passi

Quanto alle sinergie derivanti dall'integrazione con Tim, Poste Italiane assicura cifre a regime pari ad almeno 0,7 miliardi di euro. Questo piano prevede almeno 0,5 miliardi di euro di sinergie di costo che dovrebbero essere realizzate entro il 2028.

Oltre a queste riduzioni di costo, il gruppo si aspetta di generare oltre 0,2 miliardi di euro di risultato operativo (ebit) derivanti da ricavi incrementali. Questo ultimo segmento di valore è previsto a partire dal 2029, segnando l'inizio della piena realizzazione del potenziale economico della fusione strategica.