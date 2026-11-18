Vladimir Potanin contesta la richiesta di Natalia Potanina per 2,174 miliardi di sterline nel Regno Unito, rischiano vendite Nornickel.

L'oligarca russo Vladimir Potanin ha avviato una serrata battaglia legale contro la richiesta di divorzio avanzata dalla sua ex moglie, Natalia Potanina, davanti all'Alta Corte di Londra. Il contenzioso, iniziato mercoledì, riguarda una somma che supera i due miliardi di sterline e che potrebbe costringere l'amministratore delegato di Nornickel a vendere una parte significativa delle sue azioni nel colosso minerario russo.

Dettagli Core e Meccanismo Legale

La controversia giudiziaria rappresenta una delle pratiche di separazione patrimoniale di maggior valore storico mai esaminate dai tribunali britannici. La richiesta originale di Natalia Potanina mirava a ottenere il cinquanta percento del valore della sua partecipazione effettiva nelle azioni di Nornickel, più una quota dei dividendi distribuiti a Potanin dal 2014 e un immobile di lusso in Russia. La posizione legale si basa sulla prassi inglese che spesso riconosce ai coniugi pari diritto sugli asset matrimoniali, incentivandoCLAIM di grandi dimensioni.

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Natalia Potanina ha presentato un'offerta aperta per la risoluzione della questione quantificata in 2,174 miliardi di sterline. Il suo legale, Charles Howard, ha dichiarato che tale importo corrisponde a circa un settimo del patrimonio complessivo del coniuge, stimato in circa 14 miliardi di sterline. Tuttavia, le parti discordano profondamente sulla reale entità e sulla trasparenza di tali attività finanziarie.

Posizioni e Difese delle Parti Coinvolte

I difensori di Vladimir Potanin hanno respinto le pretese della controparte, sottolineando come l'ex marito abbia ritirato un'offerta di accomodamento di 25 milioni di sterline fatta nello scorso mese. Il team legale ha inoltre sostenuto che Natalia Potanina ha già ricevuto circa 80 milioni di dollari dai tribunali russi, una cifra che la donna contesta vivamente. Inoltre, le difese hanno accusato Potanin di aver spostato attività al di fuori della portata legale dell'ex moglie, al fine di ridurre il patrimonio soggetto a divisione.

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La questione dell'impossibilità di pagamento è al centro della strategia difensiva. Gli avvocati di Potanin hanno invocato le "brutali sanzioni internazionali" come ostacolo alla liquidità necessaria per soddisfare l'aggiudicazione. Secondo le loro argomentazioni, la liquidità necessaria per pagare la somma richiesta potrebbe essere ottenuta solo attraverso la vendita delle azioni di Nornickel detenute dal gruppo di controllo di Potanin, Interros.

Impatto Reale e Prospettive Future

Una vendita di quote azionarie di Nornickel, che rappresentano circa un terzo della società mineraria, avrebbe ripercussioni strategiche significative. Edward Faulks, legale di Potanin, ha evidenziato nel dossier depositato in tribunale che tale operazione attrarrebbe l'attenzione critica sia dei governi britannici che di quelli russi, probabilmente con posizioni opposte. La vendita comporterebbe il trasferimento di un asset strategico fondamentale per l'economia russa, rendendo il caso un precedente delicato.

Secondo la rivista Forbes, il patrimonio personale di Vladimir Potanin ammonta a quasi 30 miliardi di dollari, mentre la sua dichiarazione per il divorzio indica un patrimonio netto di circa 5,2 miliardi di sterline. Natalia Potanina ha messo in dubbio la franchezza di queste dichiarazioni. Il processo, che si concluderà all'inizio di dicembre, vedrà entrambe le parti fornire le proprie testimonianze, con Potanin che parteciperà in videoconferenza dalla Russia.

La storia patrimoniale di Potanin affonda le sue radici nelle aste dei anni Novanta, quando acquistò la sua quota in Nornickel a un prezzo considerevolmente inferiore, circa 170 milioni di dollari. Attualmente, Interros detiene il 34,2 percento del capitale, come riportato da LSEG, dopo il trasferimento di una quota del 3,5 percento alla fondazione di beneficenza di Potanin nello scorso marzo. La disputa continua a definire i confini del diritto patrimoniale internazionale.