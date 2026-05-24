Potenziale accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran: i punti dell'intesa e la tregua di 60 giorni

Questo testo fornisce una panoramica sul potenziale accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe essere annunciato entro breve tempo. Dopo mesi di trattative tra minacce incrociate, l'intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare e uno stop alle azioni militari. Gli Stati Uniti permetterebbero all'Iran di vendere liberamente petrolio in cambio di una rianimazione dello stadio iraniano e alcune deroghe alle sanzioni.

Sembra davvero che le diplomazie internazionali siano a un passo dall'accordo tra Usa e Iran . Inseguito da mesi, con trattative andate avanti tra minacce incrociate, stavolta la svolta sembra reale.

Il condizionale è d'obbligo: l'è stato seguito dalle parole sulla stessa linea del suo vice Rubio, ma i Pasdaran, potente ramo delle forze armate iraniane, hanno gelato gli animi parlando di ‘propaganda’. Vediamo quali sono i punti dell'intesa, le rinunce delle parti e cosa resta irrisolto.

Facciamo subito una precisazione: quello che potrebbe essere annunciato a breve, forse proprio oggi domenica 24 maggio, è un memorandum di intenti con una tregua di 60 giorni nelle più di definire gli aspetti più complessi. Il potenziale accordo preliminare si chiamerà ‘Dichiarazione di Islamabad’, secondo Al Arabiya, e il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.

Durante i 60 giorni di cessate il fuoco, verrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz e verrebbe avviato un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare. Lo stop alle azioni militari potrebbe essere prorogato di comune accordo. Hormuz verrebbe riaperto senza pedaggi. L'Iran si impegnerebbe a bonificare lo stretto dalle mine che ha dispiegato, consentendo così alle navi di transitare liberamente.

In cambio, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco dei porti iraniani e concederebbero alcune deroghe alle sanzioni, permettendo all'Iran di vendere liberamente petrolio. Le questioni nucleari non verrebbero risolte in questo accordo di 60 giorni. L'Iran dovrebbe impegnarsi a non sviluppare armi nucleari e verrebbe stoppato anche il programma iraniano di arricchimento uranium. Alla scadenza dei 60 giorni, irrideblicheresti le sanzioni e sbloccheresti i fondi iraniani.

La bozza del memorandum d'intesa prevederebbe anche la fine della guerra tra Israele e Hezbollah in Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu però ha espresso preoccupazioni in merito ad alcune parti della bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran.

Durante una telefonata con il presidente americano Donald Trump, Netanyahu ha espresso i suoi timori in merito a ciò che per il presidente statunitense rappresenterebbe una buona o una cattiva notizia per gli interessi degli Stati Uniti e dell'economia globale, e il funzionario statunitense che ha discusso le opzioni diplomatici con Axios ha menzionato che Netanyahu avrebbe fatto una previsione e Trump dovrebbe guardare agli interessi degli Stati Uniti e alla stabilità globale.

La Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico Keir Starmer, hanno espresso il loro favore per i progressi verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran e hanno espresso la preoccupazione per quanto riguarda le conseguenze del conflitto e il sostegno alla collaborazione internazionale per raggiungere una soluzione diplomatica a lungo termine





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stretto Di Hormuz Accordi Preliminari Negoziati Sul Nucleare Piani Di Arricchimento Iran Stati Uniti Nucleari Politica Internazionale Trette Elettorali Segni Di Allert Partite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La sala d'attesa per l'accordo fra Stati Uniti e IranGli americani hanno rinunciato a molto, ma non possono abbandonare le richieste sul nucleare. Gli iraniani cercano di evitare un nuovo attacco e giocano con lo Stretto. L’idea dei mediatori è guadagnare tempo

Read more »

Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan fanno progressi mentre il Pakistan si occupa di mediareIn una dichiarazione congiunta, Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan hanno affermato che i colloqui diretti tra loro sono progressati dopo quasi tre mesi di guerra. L’obiettivo è concludere un memorandum d’intesa dopo le visite a Teheran del capo delle forze armate pakistano, Asim Munir, e del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi.

Read more »

Spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, Trump: 'Accordo o attacco, decisione entro domani'Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe 'preoccupato' da un'ipotesi di cessate il fuoco. Nucleare, controllo dello Stretto e nuovi raid: le ipotesi sulla pace a tempo

Read more »

Stretto di Hormuz reaperto: Stati Uniti e Iran molto vicini ad un'intesaSecondo Axios, la proposta di accordo tra Stati Uniti e Iran prevede l'apertura dello stretto durante l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni. L'Iran avrebbe l'autorizzazione a vendere liberamente il petrolio e le trattative sulle sue capacità nucleari sarebbero in corso.

Read more »