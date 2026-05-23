Potenziale aumento dell'aliquota dell'Irpef: Leo mostra cautela

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha avviato la discussione sul potenziale aumento dell'aliquota del secondo scaglione Irpef, dalla attuale al 33% fino a 50mila euro. Se le cose andassero bene, Leo ha detto che si poteva spingersi addirittura oltre i 50mila euro, naturalmente con le risorse necessarie. Nel contesto del festival dell'economia di Trento, Leo ha consegnato una relazione dal panel 'Pagare meglio, pagare tutti? Tagliando alla riforma fiscale'. Anche la legge di bilancio 2026 ha già previsto una riduzione dell'aliquota del secondo scaglione Irpef, dallo 35% al 33%, per il reddito compreso tra 28mila e 50mila euro. By DELLORENZO/Getty Images.

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha avviato la discussione sul potenziale aumento dell'aliquota del secondo scaglione Irpef, da attualmente al 33% fino a 50mila euro, citando l'opportunità, se le cose dovessero andare bene, di spingersi addirittura oltre i 50mila euro, naturalmente con le risorse necessarie.

Nel contesto del festival dell'economia di Trento, Leo ha consegnato la relazione dal panel 'Pagare meglio, pagare tutti? Tagliando alla riforma fiscale'. La legge di bilancio 2026 ha già previsto una riduzione dell'aliquota del secondo scaglione Irpef, dallo 35% al 33%, per il reddito compreso tra 28mila e 50mila euro, dando luogo a risparmi massimi calcolati fino a 440 euro annui.

Lo scaglione attuale prevede l'aliquota del 23% per redditi fino a 28mila euro, del 33% per redditi da 28mila e 50mila euro, del 43% per redditi superiori. Se lo scaglione da 33% fosse portato fino a 60mila euro, la quota compresa tra 50mila e 60mila euro subirebbe uno scostamento di dieci punti di Irpef in meno. Il potenziale nuovo tetto segnalato da Leo porterebbe con sé una potenziale riduzione delle tasse per contribuenti tra i 50mila e i 60mila euro.

Gli ultimi dati disponibili rilevano circa 42,84 milioni di contribuenti Irpef nella fascia tra 50mila e 60mila euro, con un potenziale risparmio teorico massimo di 1.000 euro lordi annui. Tuttavia, Leo ha ribadito l'importanza di fare in scranno con 'risorse permettendo'.

Il taglio preparato dalla legge di bilancio 2026, che ha già portato l'aliquota del secondo scaglione Irpef dallo 35% al 33%, ha causato una riduzione di circa 2,7 miliardi di gettito Irpef e ha favorito le fasce medio-alte ed elevate rispetto ai redditi bassi e medi. Prendendo in considerazione questi aspetti, il potenziale aumento dell'aliquota Irpef potrebbe avere un certo costo, ma potrebbe anche rappresentare una salvezza pro-regalo per i contribuenti lavoratori nell'ambito della sfida fiscale delle tasse.

Va tenuto conto che la discussione ufficiale sull'aliquota massima è ancora in evoluzione





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