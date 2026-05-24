Il potenziamento delle infrastrutture culturali a Roma Capitale, finanziato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto 'Nati per Leggere', prevede la creazione di una rete di biblioteche potenziata da 40 a circa 70 strutture residenti, domiciliati e studentesche presso il quartiere di Corviale. Inoltre, è stato inaugurato uno spazio dedicato al progetto 'Nati per Leggere', denominato 'Metropolitano', che si presenta come un nuovo hub culturale, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana.

Il potenziamento delle infrastrutture culturali a Roma Capitale, finanziato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto 'Nati per Leggere', prevede la creazione di una rete di biblioteche potenziata da 40 a circa 70 strutture residenti, domiciliati e studentesche presso il quartiere di Corviale .

Inoltre, è stato inaugurato lo scorso 15 dicembre presso Viale Manzoni 34, uno spazio dedicato al progetto 'Nati per Leggere', denominato 'Metropolitano', che si presenta come un nuovo hub culturale, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana. Questo spazio, di 1500 mq, è stato pensato per coinvolgere i cittadini e le cittadine sulle trasformazioni urbane di Roma Capitale e dei comuni dell'hinterland, favorendo il dialogo tra privati e istituzioni, tra enti e associazioni





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