Potrebbe essere d'Artagnan: scoperta di un scheletro in una chiesa olandese

All'interno della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Wolder sono state trovate le ossa di un individuo che secondo alcuni studiosi potrebbe appartenere al conte francese Charles de Batz de Castelmore, considerato l'inspiratore di Alexandre Dumas per il personaggio di d'Artagnan. Il ritrovamento si è verificato dopo il cedimento di parte del pavimento.

Alcuni esperti sostengono che il corpo trovato all’interno della chiesa di Santi Pietro e Paolo a Wolder possa appartenere al conte francese inspiratore di Alexandre Dumas, ma l’ analisi delle ossa è ancora in corso e non è chiaro se sarà possibileestrarre il DNA e identificare con certezza la persona sepolta.

La città di Maastricht potrebbe beneficiare di un aumento di prestige e guadagni se la scoperta dovesse essere confermata. Diversi studiosi, tra cui Wim Dijkman, un archeologo in pensione residente a Maastricht, hanno sostenuto da anni che il corpo fosse stato sepolto nella chiesa più vicina al luogo in cui era stato ucciso, come era consuetudine in periodi di guerra





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