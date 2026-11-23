Gli studenti pendolari denunciano i costi elevati e le infrastrutture carenti che limitano il diritto allo studio. Tra proteste e disparità regionali, emerge il bisogno urgente di riforme nei trasporti pubblici italiani.

Un numero crescente di studenti universitari in Italia sta denunciando le difficoltà legate al "caro trasporti" e alla carenza di infrastrutture adeguate. Queste criticità sono definite dalla comunità accademica e dalle associazioni come " povertà dei trasporti", un fenomeno che sta diventando un motivo centrale per le recenti proteste contro il sistema di mobilità nazionale. La situazione è descritta come una barriera significativa che mette a rischio il diritto allo studio, soprattutto per i giovani che vivono lontano dai centri urbani universitari.

La realtà dei pendolari: costi elevati e orari impossibili

Flaminia Usai racconta la propria esperienza quotidiana come esempio emblematico di questa crisi. Vivendo a quaranta chilometri da Roma, impiega circa due ore per raggiungere il posto di lavoro, un tempo che si estende ulteriormente a causa delle lezioni universitarie. Con la benzina a due euro, ogni viaggio di ottanta chilometri le costa circa ventiquattro euro, una cifra proibitiva per molti. Spesso, alle sei del mattino, quando dovrebbe iniziare la giornata, non ci sono nemmeno gli autobus disponibili, costringendola a scegliere tra il lavoro e gli studi.

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La situazione peggiora durante il periodo estivo, quando alcune linee ferroviarie vengono chiuse, rendendo quasi impossibile raggiungere la capitale. Le testimonianze riportano ritardi frequenti e cancellazioni che si protraggono da circa due anni, creando un senso di abbandono da parte delle istituzioni. Per uno studente che deve conciliare due lavori con gli studi, il tempo dedicato ai trasporti rappresenta una perdita significativa di opportunità lavorativa e di riposo.

I dati economici e le disuguaglianze territoriali

Secondo un'indagine condotta da T&E Italia, nel 2024 le famiglie hanno speso in media circa milleottocento euro per i trasporti. Questa cifra rappresenta un aumento del 9,32% rispetto al 2020, un incremento che colpisce in modo sproporzionato le fasce più deboli della popolazione. Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di T&E Italia, sottolinea che la mobilità in Italia non è un terreno neutro, ma moltiplica le disuguaglianze economiche e territoriali già esistenti.

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Millioni di famiglie non utilizzano l'auto per scelta, ma perché non hanno alternative valide. Per le famiglie meno abbienti, la spesa per i trasporti copre quasi interamente il budget disponibile, lasciando pochi fondi per altre necessità. Al contrario, per le famiglie più ricche, la mobilità è spesso associata all'acquisto o al noleggio di un veicolo, un lusso che non tutti possono permettersi. Il costo della vita e degli affitti in continua ascesa rendono il pendolarismo l'unica soluzione per molti, aggravando la crisi economica domestica.

Il caso Napoli-Roma e le disparità regionali

Un caso emblematico è quello di una studentessa dell'Accademia delle Belle Arti a Roma che vive a Napoli. Affronta un costo annuo di duecentocinquanta euro per l'abbonamento Atac di Roma e duecento euro per quello dei mezzi a Napoli. Inoltre, spende quattrocento euro al mese per l'abbonamento Frecciarossa sulla tratta Roma-Napoli, percorrendo questa distanza ogni giorno. Si sveglia alle cinque e mezza del mattino e torna a casa alle dieci e mezza di sera, dedicando l'intera giornata agli spostamenti.

Le differenze regionali nelle agevolazioni sono marcate. A Napoli e in Campania, gli studenti tra gli undici e i ventisei anni con un ISEE fino a trentacinquemila euro viaggiano gratuitamente. A Bologna e in Emilia-Romagna, l'abbonamento è gratuito per tutti i bambini delle scuole elementari e medie, senza limiti ISEE, mentre per le superiori scatta fino a trentamila euro di ISEE con un contributo di quindici euro. A Catania, AMTS propone un abbonamento Under 27 a centosessanta euro, mentre a Milano costa duecento euro. A Torino, l'abbonamento per Under 26 costa duecentocinquantaotto euro, riducendosi in base al reddito. A Firenze, la tariffa ordinaria è di duecentosettantotto euro, abbassandosi a duecentoventuno euro con l'ISEE.

Il diritto allo studio e le proposte di riforma

Flaminia Usai sottolinea che il diritto allo studio include la vita universitaria, che spesso si svolge in zone ricche come San Lorenzo e San Paolo a Roma, dove gli affitti sono proibitivi. Le università come Sapienza e Roma Tre sono in queste aree, mentre Tor Vergata, più periferica, è un'eccezione. Per i pendolari, vivere la vita universitaria significa dedicare intere giornate ai mezzi, un lusso che pochi possono permettersi, specialmente chi deve lavorare per mantenersi.

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Per garantire un vero diritto allo studio, le istituzioni sono chiamate ad alzare le soglie ISEE e ad aumentare le agevolazioni, seguendo l'esempio di Lisbona, dove i giovani fino a ventisei anni, o ventotto se studenti, viaggiano gratuitamente. L'obiettivo è rimuovere le barriere economiche e logistiche che impediscono ai giovani di accedere all'istruzione superiore, riconoscendo che la mobilità è un diritto fondamentale e non un privilegio. La protesta dei pendolari mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità su questa emergenza sociale che rischia di escludere una generazione intera dalle opportunità educative e professionali.