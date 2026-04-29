Powell saluta la Fed difendendo l'indipendenza e augurando successo a Warsh

Jerome Powell conclude il suo mandato alla Federal Reserve sottolineando l'importanza dell'indipendenza dell'istituzione e le sfide che attendono il suo successore, Kevin Warsh, tra cui la pressione per tagli dei tassi e le tensioni geopolitiche.

Jerome Powell si appresta a concludere il suo mandato alla guida della Federal Reserve , sottolineando con forza l'importanza dell'indipendenza dell'istituzione che ha diretto per sei anni.

Ha espresso i suoi migliori auguri al suo successore designato, Kevin Warsh, che ha recentemente ottenuto l'approvazione preliminare dalla Commissione bancaria del Senato. Powell ha dichiarato di essere fiducioso nella capacità della Federal Reserve di continuare a operare con obiettività, integrità e un profondo impegno verso il servizio del popolo americano.

Questa affermazione è giunta al termine dell'ultima riunione di politica monetaria presieduta da Powell, durante la quale i tassi di interesse sono stati mantenuti invariati per la terza volta consecutiva, collocandosi tra il 3,50% e il 3,75%. L'economia statunitense, pur mostrando una certa resilienza nei consumi, rimane vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi, con un'inflazione che si mantiene elevata a causa dell'aumento dei costi energetici, esacerbati dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Powell non ha offerto garanzie al suo successore Warsh, il cui percorso di conferma è ancora in sospeso, e che dovrà affrontare la pressione del presidente Donald Trump per un taglio dei tassi di interesse, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica. La questione dell'indipendenza di Warsh dalla politica è stata sollevata, con Powell che ha riconosciuto le forti dichiarazioni rilasciate dal candidato durante l'audizione in Commissione bancaria.

Powell stesso è stato oggetto di aspre critiche da parte di Trump, rappresentando uno degli attacchi più severi rivolti a un presidente della Federal Reserve nella sua storia ultracentenaria. Un elemento significativo emerso dalla riunione è la divisione interna al board: quattro dei dodici membri si sono opposti alla decisione di mantenere i tassi invariati, mentre altri tre hanno sostenuto una pausa, senza però mostrare un'inclinazione verso futuri tagli.

Questa dissidenza, con quattro voti contrari, è un evento senza precedenti da ottobre del 1992, suggerendo un possibile cambiamento di direzione con l'arrivo di Warsh. Powell ha inoltre ribadito il suo impegno a rimanere in carica fino alla conclusione dell'indagine interna relativa ai lavori di ristrutturazione della sede della Fed, che hanno superato il budget previsto.

Ha confermato che continuerà a servire come governatore dopo la scadenza del suo mandato presidenziale, il 15 maggio, mantenendo un profilo basso per non oscurare la figura del nuovo presidente. Ha sottolineato che ci sarà sempre e un solo presidente della Federal Reserve e che, una volta confermato e giurato, Kevin Warsh sarà il responsabile della politica monetaria e presiederà anche il Fomc.

Powell ha espresso preoccupazione per gli attacchi illegali rivolti alla Federal Reserve, che a suo avviso minacciano la sua capacità di condurre la politica monetaria in modo indipendente da considerazioni politiche. Ha chiarito che le critiche verbali da parte di funzionari eletti non rappresentano un problema, ma che le azioni legali intraprese dall'amministrazione sono senza precedenti e costituiscono una minaccia per l'integrità dell'istituzione.

Powell ha concluso esprimendo il timore che questi attacchi stiano erodendo la fiducia nella Federal Reserve e mettendo a rischio la sua capacità di operare in modo imparziale e al servizio del pubblico





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