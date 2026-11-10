Powerade Milano Half Marathon: 20mila runner il 22 novembre con il robot Flash

Il 22 novembre la Powerade Milano Half Marathon porta in strada 20mila runner, il 51% dall'estero, con il robot umanoide Flash tra i protagonisti della gara.

La Powerade Milano Half Marathon, organizzata da MG Sport, si correrà il 22 novembre con circa 20mila iscritti, di cui il 51% arriva dall'estero, mentre il resto dei partecipanti proviene da tutte le regioni d'Italia. La gara sarà anche l'occasione per vedere in pista il runner umanoide Flash, che parteciperà ai primi chilometri del tracciato insieme alle migliaia di podisti.

La manifestazione è stata presentata presso la Sala Castiglioni di Palazzo Bovara, sede di Confcommercio Milano, che ha concesso il proprio patrocinio insieme al Comune di Milano. La Powerade Milano Half Marathon ottiene inoltre il contributo di Regione Lombardia, e rappresenta la quarta e ultima tappa delle Running Series di FollowYourPassion.

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Il robot Flash e la sfida tecnologica di Milano

Il robot Flash sarà il protagonista tecnologico della giornata, perché per la prima volta prenderà parte a un evento sportivo al di fuori di Cina e Malesia. Il suo record sui 100 metri è di 8''83, ma a Milano il progetto punta a una sfida diversa rispetto a quella sportiva tradizionale.

Secondo quanto riportato durante la presentazione, l'obiettivo non è battere i record umani, bensì superare i traguardi tecnologici legati all'intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana. Il robot, che pesa 67 chili e può raggiungere una velocità di circa 40 km/h, rappresenta un banco di prova per trasferire l'intelligenza artificiale su prodotti meccanici.

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Nelle dichiarazioni diffuse in occasione della presentazione, Milano viene descritta come una vetrina importante per il mondo cinese, dove quanto accade in città può trasformarsi rapidamente in una tendenza. Il valore dell'iniziativa, dunque, non è soltanto sportivo ma riguarda anche la visibilità internazionale della tecnologia sviluppata per la robotica.

MG Sport e la crescita del circuito FollowYourPassion

MG Sport, guidata dal presidente Giampiero Schiavo, sostiene che il 2026 sia stato un anno straordinario per la società e per il circuito FollowYourPassion. Oggi l'organizzazione realizza oltre 15 eventi all'anno e coinvolge più di 50mila partecipanti complessivi.

Schiavo ha ricordato che Bergamo21 e la Monza Half Marathon sono passate dai mille runner delle prime edizioni a oltre 10mila, mentre la Powerade Milano Half Marathon è arrivata a 20mila presenze. Tra i riconoscimenti dell'anno vengono citati la New Shapers Run, inserita nel programma olimpico di Milano Cortina 2026, il Premio Speciale al Premio Impresa Sostenibile de Il Sole 24 Ore e la certificazione B Corp.

Il presidente di MG Sport ha collegato questi risultati ai valori dell'organizzazione, indicati come inclusione, trasparenza e rispetto per le persone e per i territori che ospitano gli eventi. Nel testo diffuso in occasione della presentazione, la crescita viene quindi presentata come un percorso che non deve andare a scapito di questi principi.

Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, ha sottolineato che dopo il sold out dello scorso anno, con 15mila iscritti, la manifestazione porterà in strada 20mila runner. Trabuio ha inoltre annunciato il sostegno al lancio di ChangeToRun, progetto dedicato alla sicurezza delle donne che corrono in città, con la community della società messa al servizio di questo tema.

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Percorso, condizioni di gara e prossimi appuntamenti

Il percorso della Powerade Milano Half Marathon ha il proprio punto di partenza e di arrivo in viale Eginardo. Il tracciato è scorrevole, con soli 40 metri di dislivello positivo complessivo, e le condizioni climatiche attese prevedono una temperatura media stagionale di circa 10 °C.

Lungo il percorso i runner attraverseranno corso Sempione, parco Sempione, piazza del Cannone e il Castello Sforzesco, per poi passare da Porta Volta, Porta Venezia, via Senato, via Manzoni e piazza della Scala. Poco dopo metà gara è prevista la transito in piazza San Babila e nuovamente verso Porta Venezia, prima di proseguire lungo la circonvallazione interna.

Al 13° chilometro il tracciato attraverserà piazza Tricolore, per poi raggiungere piazza Cinque Giornate, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese, la Darsena e Porta Vercellina, situata al 18° chilometro, prima del ritorno verso la zona d'arrivo.

HONOR, indicata come Official Sponsor dell'evento, porterà a Milano robot umanoidi per raccontare il proprio percorso di innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica. La presenza dell'azienda è pensata per mostrare in modo concreto l'evoluzione tecnologica del marchio accanto alla gara.