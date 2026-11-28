I Carabinieri di Pozzuoli hanno fermato un funerale perché l'impresa funebre era senza autorizzazione. Sequestro di veicoli e locali, sanzioni per imprenditori e autista.

I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno portato a termine un'importante operazione di controllo nel territorio dell'area flegrea, intervenendo con decisione per contrastare l'esercizio abusivo di attività economiche. Nel caso di maggiore rilievo, gli agenti hanno bloccato lo svolgimento di un funerale in corso, rilevando che la struttura funebre incaricata operava senza le necessarie autorizzazioni comunali e regionali. L'intervento ha portato al sequestro dei veicoli utilizzati e dei locali, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative contro i titolari della società e il conducente.

Struttura abusiva e sequestro operativo

L'unità immobiliare coinvolta presentava una configurazione completa per il servizio funerario, dotata di uffici al piano terra, di una cappella, di una camera ardente e di locali seminterrati dedicati allo stoccaggio delle bare. Era presente anche un piazzale esterno adibito al parcheggio dei mezzi funebri. Nonostante le ripetute sanzioni irrogate in precedenza dai Carabinieri e dalla Polizia Locale ai due imprenditori titolari della società, l'attività continuava a essere esercitata senza alcun titolo abilitativo. Al momento dell'intervento degli agenti militari, si trovava all'interno di uno dei veicoli una salma, con l'autista pronto alla partenza.

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I militari hanno interrotto immediatamente le operazioni di trasferimento, sanzionando non solo gli imprenditori, ma anche il conducente del veicolo. Quest'ultimo stava utilizzando un mezzo non omologato e privo dei requisiti igienico-sanitari obbligatori per il trasporto di defunti. Di conseguenza, sia il veicolo funebre che l'intera struttura locale sono stati immediatamente sequestrati. I parenti del defunto, una volta avvisati dell'illegittimità dell'operato, hanno provveduto prontamente a cambiare impresa funebre per permettere il regolare svolgimento delle esequie.

Controlli integrati contro il gioco d'azzardo

Parallelamente all'operazione funebre, i Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli mirati contro il gioco d'azzardo abusivo e il commercio illegale nella zona. Durante le verifiche, sono stati denunciati nove individui per la gestione di una sala da gioco priva di autorizzazione e per l'organizzazione di tornei con premi in denaro. Il locale interessato è stato oggetto di sequestro, mentre gli nove imprenditori responsabili sono stati sottoposti a procedimento penale per esercizio abusivo di attività di gioco.

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Nello stesso contesto operativo, l'amministratore unico di una società è stato denunciato per aver svolto attività di autonoleggio senza alcun titolo abilitativo, mettendosi a disposizione del pubblico per il noleggio di auto. Durante i controlli, un soggetto ha tentato di fornire la propria carta d'identità con microchip inserito, ma è stato intercettato durante una verifica effettuata in una sala scommesse nel quartiere Monteruscello. L'azione coordinata ha permesso di smantellare diverse strutture operative illegali nell'area.

Impatto sul territorio e sanzioni future

Queste operazioni evidenziano la rigorosa applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e sicurezza pubblica a Pozzuoli. Il sequestro dei beni e le sanzioni economiche rappresentano una misura deterrente per chiunque tenti di eludere i controlli pubblici. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità locali consente di identificare tempestivamente le attività clandestine, garantendo la tutela dei cittadini e il rispetto della legalità. Le procedure di sequestro verranno completate secondo le normative vigenti, assicurando che le strutture non possano più essere utilizzate per scopi illeciti.