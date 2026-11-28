I carabinieri di Pozzuoli bloccano un funerale per uso di impresa non autorizzata. Sequestro di veicolo e locali, sanzioni per imprenditori e autista.

Forza e Ordine dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli ha interrotto con successo l'organizzazione di una cerimonia funebre, accertando l'illegalità strutturale dell'impresa operante sul territorio. L'azione è stata scatenata dal rinvenimento di una struttura destinata al commercio di servizi funebri che risultava priva di ogni autorizzazione comunale e regionale necessaria per lo svolgimento di tale attività economica. I militari hanno constatato come la ditta operatesse da tempo in violazione delle norme vigenti, esponendo i cittadini a rischi legali e amministrativi.

Struttura illegale e servizi non autorizzati

La struttura interessata dall'ispezione presentava una configurazione architettonica completa per il settore, dotando di uffici posti al piano terra, di una cappella interna, di una camera ardente e di locali seminterrati dedicati al deposito delle bare. Era inoltre presente un piazzale esterno utilizzato specificamente per il parcheggio e la gestione dei veicoli funebri. Nonostante la presenza di queste infrastrutture, i titolari della società continuavano a esercitare la professione senza possedere i titoli abilitativi richiesti, ignorando le ripetute sanzioni inflitte in passato sia dai Carabinieri che dalla Polizia Locale.

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Intervento immediato e sanzione ai conducenti

Al momento del sopralluogo, i militari hanno trovato uno dei veicoli dell'impresa già carico di una salma, con l'autista pronto alla partenza per il trasferimento. L'intervento di blocco ha impedito l'effettuazione del trasporto, evidenziando come il mezzo utilizzato non fosse omologato per il trasporto di salme e privo dei necessari requisiti igienico-sanitari. Di conseguenza, i Carabinieri hanno disposto il sequestro del veicolo adibito al servizio e la confisca della struttura immobiliare, punendo sia i due imprenditori titolari della società non autorizzata, sia l'autista responsabile del trasporto.

Conseguenze per le famiglie e cambio servizio

L'azione di enforcement ha avuto un impatto diretto e immediato sulla famiglia del defunto, costretta a cambiare provider di servizi funerari in extremis. I parenti della salma sono stati avverti tempestivamente dell'illegalità della situazione e hanno provveduto a sostituire l'impresa funebre abusiva con un'azienda regolarmente in regola. Questa decisione ha evitato possibili complicazioni legali per i familiari e ha garantito che la cerimonia si svolgesse secondo gli standard normativi previsti dalla legge italiana, tutelando il decoro e la legalità del rito.

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Contesto più ampio di repressione dell'illegalità

Questa operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli condotti dai Carabinieri nella zona flegrea contro il gioco d'azzardo e il commercio abusivo. Parallelamente, sono stati effettuati interventi contro attività illegali a Napoli, tra Vomero e Arenella, dove sono state denunciate persone per lavoro nero. I militari hanno sequestrato un locale a Pozzuoli utilizzato per il gioco d'azzardo non autorizzato, denunciando nove imprenditori per organizzazione di tornei con premi in denaro, dimostrando una costante vigilanza contro le economie sommerse nella regione.

Ulteriori sanzioni e violazioni amministrative

Oltre alle attività illegali legate al gioco e al trasporto funebre, le operazioni hanno portato alla denuncia di un amministratore unico di una società per esercizio abusivo di autonoleggio. L'individuo noleggiava veicoli senza possedere alcun titolo abilitativo, sfruttando il mercato del noleggio auto in modo illegale. Durante i controlli, i militari hanno intercettato ulteriori violazioni, incluso l'uso di carte d'identità false o alterate durante i momenti di verifica, confermando la natura sistematica di alcune illegalità nel territorio di Pozzuoli.