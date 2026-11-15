Prabowo Subianto si scusa per il fumo transfrontaliero a Singapore e Malesia

Il presidente Prabowo Subianto chiede scusa a Singapore e Malesia per i incendi in Indonesia e annuncia nuove misure contro le aziende responsabili del fumo.

Il presidente dell'Indonesia, Prabowo Subianto, ha inviato una richiesta formale di scuse a Singapore e alla Malesia per l'impatto che gli incendi boschivi stanno causando nelle loro popolazioni. Questa dichiarazione è stata resa pubblica domenica 15 novembre, durante una sessione dedicata al vertice dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale. La mossa rappresenta un tentativo diplomatico per mitigare le tensioni regionali dovute al pesante smog transfrontaliero che ha interessato le nazioni vicine.

Impegni governativi contro le aziende colpite

Parlamento Subianto ha chiarito che il suo governo sta assumendo la responsabilità politica dell'episodio e ha annunciato azioni rigorose contro le entità commerciali coinvolte. Le autorità indonesiane continueranno a intraprendere misure ferme contro le aziende direttamente legate agli incendi. Questo impegno include sia le sanzioni già applicate, sia le future indagini che verranno avviate per garantire una risposta legale ed economica adeguata ai danni provocati.

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Istallazione nuovo organismo di prevenzione

Oltre alle sanzioni immediate, l'amministrazione di Prabowo sta preparando l'istituzione di un nuovo organismo governativo. Questa nuova struttura avrà il compito specifico di rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale. L'obiettivo è creare un sistema più efficace per il controllo del disboscamento illegale e la gestione delle pratiche agricole che spesso innescano gli incendi. La creazione di tale ente segna un cambiamento strutturale nelle politiche ambientali indonesiane.

Reazione diplomata delle Filippine

La comunità internazionale ha ricevuto con favore la trasparenza dimostrata dal governo indonesiano. Theresa Lazaro, ministro degli affari esteri delle Filippine, ha dichiarato domenica che l'Indonesia è stata molto sincera nell'esporre le misure adottate. Questo riconoscimento ufficiale sottolinea l'importanza della comunicazione aperta all'interno del blocco regionale. La dichiarazione di Lazaro indica un supporto diplomatico alla strategia attuale di Jakarta.

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Pressione per la ratifica del centro ASEAN

I leader riuniti al vertice hanno incoraggiato tutti gli Stati membri dell'ASEAN a dare priorità alla ratifica del Centro di coordinamento per il controllo dell'inquinamento transfrontaliero da fumi. Questo meccanismo istituzionale è fondamentale per gestire le crisi ambientali che oltrepassano i confini nazionali. La ratifica permetterà una risposta più coordinata e rapida alle emergenze climatiche future. L'Indonesia sostiene attivamente questa iniziativa per migliorare la cooperazione regionale.

Gravità degli incendi in Sumatra e Borneo

L'Indonesia sta affrontando la peggiore crisi di incendi boschivi degli ultimi undici anni. Vaste aree di terreno sono state devastate, con un impatto particolare sulle isole di Sumatra, Borneo e Papua. La gravità della situazione ha costretto il governo a intensificare le operazioni di spegnimento. La copertura nuvolosa di fumo ha creato gravi problemi di salute pubblica nella regione. La situazione richiede un monitoraggio costante per evitare il peggioramento della crisi ambientale.