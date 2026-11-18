La nuova campagna Prada, creata da Ferdinando Verderi, celebra l'animazione artigianale. Un ritorno al passato che definisce l'arte manuale come il vero lusso nell'era dei contenuti generativi.

La campagna pubblicitaria più recente di Prada ha avviato un dibattito internazionale sul valore dell'arte artigianale nell'era digitale. Il direttore creativo Ferdinando Verderi ha svelato la genesi di questa iniziativa, spiegando la scelta deliberata di produrre un cartone animato interamente a mano. Questo approccio si contrappone direttamente all'uso pervasivo dell' intelligenza artificiale generativa nelle comunicazioni commerciali contemporanee.

Ispirazione Londinese e la Volpe Indifferente

La scintilla creativa è nata nel rifugio londinese di Ferdinando Verderi, dove la convivenza con una volpe del giardino ha ispirato il carattere del protagonista. L'animale, descritta come imperturbabile e indifferente alla presenza umana, ha definito l'atteggiamento delle creature nella campagna. Le illustrazioni mostrano volpi, topolini e pipistrelli attratti dagli abiti e dagli accessori Prada.

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Processo Artigianale e Tempi Stretti

Il progetto ha coinvolto Pomeroy da giugno per completare migliaia di disegni in tempi brevissimi. L'obiettivo era recuperare metodi visivi evocativi di nostalgia e calore. Verderi ha voluto dimostrare che un processo umano, imperfetto e inefficiente può suscitare emozioni più profonde rispetto alla perfezione tecnica.

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Risposta al Debate sull'Intelligenza Artificiale

La scelta di pubblicare immagini documentarie del lavoro degli animatori risponde alle accuse di utilizzo dell'IA. Questa strategia rafforza la percezione del marchio come custode di un lusso autentico. L'arte manuale sta diventando un simbolo di status in un'epoca di spazzatura digitale generata automaticamente.