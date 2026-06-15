Praga protesta contro il taglio dei finanziamenti ai media pubblici cecoslovaci

Il governo ceco vuole eliminare i canoni e ridurre il budget di Czech Television e Czech Radio, suscitando proteste di cittadini e critiche di osservatori internazionali per un possibile attacco all'indipendenza dei media pubblici.

Una folla numerosa ha riempito le strade di Praga per manifestare a favore dei media pubblici, mentre il governo ceco prepara una profonda riforma finanziaria che prevede l'eliminazione dei canoni e un taglio consistente dei fondi destinati a Czech Television e Czech Radio .

La protesta, avvenuta il 24 maggio 2026, ha messo in luce la preoccupazione di cittadini, giornalisti e osservatori internazionali per le conseguenze di una misura che molti definiscono un attacco all'indipendenza delle emittenti di servizio pubblico. In scena, i manifestanti sventolavano cartelli che chiedevano la salvaguardia della libertà di informazione e respingevano l'intervento dello Stato nella gestione dei contenuti, temendo che la riduzione dei finanziamenti potesse tradursi in licenziamenti, diminuzione della qualità dei programmi e maggiore vulnerabilità alle pressioni politiche.

L'ambiente della protesta era carico di tensione, ma anche di speranza, poiché i partecipanti chiedevano al governo di riconsiderare la decisione e di trovare soluzioni più equilibrate che non penalizzassero il lavoro di migliaia di dipendenti del settore. Il provvedimento, presentato dal primo ministro Andrej Babis, leader del partito populista ANO, e supportato da forze di estrema destra ed euroscettiche, prevede il trasferimento dei finanziamenti da canoni pagati da famiglie e imprese a un bilancio statale che risulterebbe inferiore del quindici per cento rispetto alle entrate attuali.

Babis, noto per il suo legame con il presidente americano Donald Trump e per il suo approccio imprenditoriale, ha giustificato la scelta come un gesto di risparmio per i cittadini, sostenendo che la tassa mensile combinata di duecentocinque corone (circa nove dollari) fosse ingiusta per le famiglie. Tuttavia, la proposta non prevede solo un risparmio nominale: la riduzione di circa un miliardo di corone per Czech Television, che passerebbe a cinque virgola settantaquattro miliardi di corone, impone un ulteriore onere alle emittenti, che dovranno gestire le spese con le entrate derivanti da diritti di contenuto e pubblicità.

Il direttore di Czech Television, Hynek Chudarek, ha avvertito che il cambiamento comporterebbe licenziamenti di trecento‑cinquecento dipendenti su quasi duemila novecento, con un impatto significativo sulla produzione di notizie, cultura e intrattenimento. Le reazioni non si sono fatte attendere. Organizzazioni come Reporter senza frontiere hanno condannato la misura, definendola una pressione economica formalizzata che viola i principi di indipendenza stabiliti dalle norme europee sul finanziamento dei media pubblici.

Anche i soggetti dell'opposizione parlamentare hanno denunciato la riforma come una minaccia alla democrazia, sottolineando che Czech Television e Czech Radio godono di una fiducia del cinquantanove per cento tra i cittadini, secondo il sondaggio del Reuters Institute del 2025, il più alto tasso di credibilità nel panorama mediatico nazionale. Le critiche si sono concentrate sul pericolo che il taglio dei fondi possa indebolire il ruolo di controllo e informazione critica delle emittenti, rendendole più suscettibili a influenze politiche e a una dipendenza dalle campagne pubblicitarie.

Nel frattempo, i dibattiti parlamentari si sono intensificati, con l'esame della proposta previsto nei prossimi giorni, mentre la popolazione resta in attesa di vedere se il governo saprà trovare un equilibrio tra la necessità di ridurre i costi e la salvaguardia di un sistema mediatico pubblico solido e indipendente





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