Prato, aggressione a madre e figlio: ergastolo per 49enne marocchino

GIP di Prato dispone il carcere per un 49enne marocchino autore di una rapina violenta contro una madre di 41 anni e il figlio 15enne il 28 ottobre.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Prato ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 49enne di origini marocchine, ritenuto responsabile dell'aggressione e della rapina ai danni di una donna e del suo figlio adolescente.

Il fatto si è verificato mercoledì 28 ottobre, intorno alle 12.45, all'incrocio tra via Milano e via Torino nella città toscana. L'individuo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è già noto alle forze dell'ordine e ha messo a segno l'attacco con particolare crudeltà.

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Dettagli dell'Aggressione Rapina

Secondo la ricostruzione dettagliata degli investigatori, l'aggressore avrebbe avvicinato il ragazzo mentre era in bicicletta, minacciandolo per sottrargli denaro e il mezzo. Lo avrebbe poi colpito con un pugno al volto, dimostrando una violenza improvvisa e sproporzionata rispetto alla vittima innocente.

La madre, una donna di 41 anni, è intervenuta prontamente per difendere il figlio dai malintenzionati. Durante l'intervento, anche lei sarebbe stata raggiunta da un pugno al viso, subendo un colpo diretto che ha aggravato le conseguenze dell'episodio di violenza.

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Reazioni Famiglia E Autorità

Entrambi i vittime sono stati soccorsi immediatamente dal personale del 118 e trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. I medici hanno stabilito una prognosi di otto giorni per la donna, mentre per il ragazzo è stata valutata una prognosi di tre giorni, confermando la gravità dei lividi e delle ferite.

La decisione del GIP di applicare il carcere duro per il 49enne marocchino segnala la severità della magistratura pratese nei confronti di reati violenti su suolo pubblico. L'irregolarità del soggiorno dell'indagato e la sua fedina penale non pulita hanno indotto il giudice a optare per la misura cautelare più restrittiva.

Impatto Sociale E Conseguenze

L'episodio ha suscitata indignazione nella comunità locale di Prato, minando il senso di sicurezza nei quartieri centrali. La vicinanza temporale degli eventi, con la rapina avvenuta proprio nel cuore della mattinata in una zona di passaggio, ha acuito le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana.

Le indagini continuano per accertare eventuali altri elementi a carico dell'indagato, ma le foto e le dichiarazioni dei testimoni già sembrano costituire un quadro inconfutabile. La magistratura ora valuterà il prosieguo del procedimento penale contro il 49enne, che rischia conseguenze penali molto severe.