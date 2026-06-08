Prato, anziano imprenditore con gravi patologie cognitive: sequestrato patrimonio da 5 milioni di euro per proteggere la famiglia

Un tribunale italiano ha disposto il sequestro cautelare di un ingente patrimonio familiare dopo che un anziano imprenditore, affetto da gravi deficit cognitivi, aveva cercato di trasferire tutti i beni all'estero a favore di un nipote, escludendo moglie e figlio. La misura, richiesta dalla moglie, nomina un custode professionale per amministrare i beni fino alla definizione della causa.

Il Tribunale di Prato ha disposto il sequestro giudiziario di un patrimonio superiore a 5 milioni di euro a tutela di un anziano imprenditore, recentemente dimesso dall'ospedale con gravi compromissioni cognitive.

Il provvedimento arriva dopo che il figlio aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, scelta che aveva innescato una furiosa reazione del padre, il quale aveva revocato le deleghe familiari e pianificato di trasferire tutti i beni in Svizzera intestandoli a un nipote, escludendo moglie e figlio. La moglie, sposata da oltre 50 anni e titolare della comunione legale, si è quindi rivolta al giudice.

Il giudice Costanza Comunale ha nominato un custode professionale per amministrare i beni, congelando ogni operazione. Il patrimonio include oltre 3,6 milioni in strumenti finanziari, una polizza da 620.000 euro e una villa del valore di circa un milione a Marina di Pietrasanta. I familiari non potranno disporre delle somme, ma potranno continuare a usare l'abitazione familiare in attesa della definizione giudiziaria della controversia





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