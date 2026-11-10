Prato, pestaggio in via Filzi: 37enne in coma, la Procura indaga per tentato omicidio

Un uomo di 37 anni è stato colpito con calci e pugni a Prato martedì 10 novembre. Ricoverato in coma, ora non è più in pericolo di vita mentre la Procura indaga.

Un'aggressione di estrema violenza si è consumata poco prima dell'una di martedì 10 novembre in via Filzi, a Prato. La vittima è un cittadino di origine magrebina di 37 anni, colpito ripetutamente da un uomo che indossava un copricapo. Il 37enne è ricoverato in coma all'ospedale di Prato.

Il caso è stato definito dalle forze dell'ordine un pestaggio senza apparente motivo. La Procura di Prato ha assunto la direzione delle indagini, che puntano a chiarire le ragioni dell'aggressione e a individuare il responsabile, ancora ricercato.

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Come si è svolta l'aggressione a Prato

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Prato, l'aggressore avrebbe avvicinato con insistenza il 37enne prima di iniziare a colpirlo. I colpi, sferrati con calci e pugni, lo avrebbero fatto cadere a terra.

Anche dopo che il 37enne era caduto, sarebbe stato ulteriormente colpito. Quando è stato soccorso, l'uomo è stato trovato in una pozza di sangue, in condizioni gravissime.

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Le lesioni riscontrate al 37enne

I sanitari dell'ospedale di Prato hanno diagnosticato al 37enne un violento trauma cranico con scuotimento e perdita di coscienza. Sono state riscontrate anche plurime fratture al volto, ritenute compatibili con pugni.

Le condizioni del 37enne sono state giudicate in miglioramento e l'uomo non è più in pericolo di vita. Il quadro clinico resta tuttavia quello di una persona che ha subito lesioni gravi alla testa e al volto.

Indagini della Procura e dei carabinieri

La Procura di Prato procede per tentato omicidio, un'ipotesi di reato che richiama la volontà di uccidere e non semplicemente la lesione personale. Le attività investigative sono condotte con il supporto del comando provinciale dei carabinieri di Prato.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente dell'aggressione e per risalire all'autore del pestaggio, che secondo la ricostruzione indossava un copricapo al momento dei fatti. Al momento non risultano dalla fonte ulteriori elementi sull'identità dell'aggressore.