Precariato ricerca CNR: il bivio tra espulsione e fuga dei cervelli

I ricercatori precari del CNR minacciano la fuga a causa della scadenza dei fondi PNRR e della mancanza di stabilizzazioni. Un'analisi della crisi occupazionale e delle richieste per il 2026.

La ricerca scientifica italiana affronta una crisi strutturale senza precedenti che rischia di azzerare decenni di investimenti pubblici. I ricercatori con contratti temporanei del Consiglio Nazionale delle Ricerche si trovano oggi davanti a una scelta drammatica: accettare la disoccupazione o migrare all'estero per continuare la propria attività professionale.

Questa emergenza è nata dalla scadenza dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla mancata proroga delle normative che permettevano la stabilizzazione del personale. Il governo Meloni non ha previsto fondi per la continuità occupazionale, lasciando centinaia di scienziati senza prospettive concrete per il futuro prossimo.

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Origini del Precariato Strutturale nel Settore

La situazione attuale riflette un problema sistemico iniziato anni fa quando il governo ha finanziato progetti di grandi dimensioni utilizzando risorse straordinarie del PNRR. Solo al CNR sono stati destinati circa 800 milioni di euro per avviare iniziative complesse che coinvolgevano discipline diverse, dall'economia alla medicina, fino alla domotica.

Per gestire questi progetti, sono stati assunti circa mille ricercatori a tempo determinato. Molti di questi professionisti, come Sanguinetti laureato alla Sapienza di Roma, avevano già svolto dottorati e progetti internazionali in Inghilterra prima di approdare al CNR. La loro carriera è stata segnata da assegni di ricerca ripetuti e contratti limitati nel tempo.

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Gestione Parlamentare e Fondi Opposizioni

Un parziale sollievo era arrivato quando le opposizioni, tra cui Avs, M5s e Pd, avevano versato 10,5 milioni di euro nella Finanziaria 2024. Questa iniziativa ha permesso la stabilizzazione di 185 persone su 690 aventi diritto all'epoca. Tuttavia, la situazione è drasticamente cambiata con l'arrivo dei nuovi fondi e la mancata azione del governo attuale.

Al momento, ci sono 500 persone che possiedono tutti i requisiti legali per la stabilizzazione, ma lo Stato non ha stanziato un solo euro per regolarizzare la loro posizione contrattuale. Questa mancanza di risorse economiche impedisce di risolvere definitivamente la questione, lasciando i ricercatori in una zona grigia amministrativa priva di tutele future.

Impatto Normativo e Limiti Turn Over

Il quadro normativo si è ulteriormente complicato con l'approvazione di misure che limitano il turnover al 75%. Questa norma sottrae il 25% dei fondi destinati alle future assunzioni, generando entrate per il governo a discapito della stabilità lavorativa del personale. Inoltre, i contratti a tempo determinato sono stati limitati a un massimo di 30 mesi.

La combinazione di questi due fattori crea un ambiente ostile per la continuità della ricerca. Chi ha maturato i requisiti per la stabilizzazione rischia di perderli se la legge Madia del 2017 non verrà prorogata prima del 31 dicembre 2026. Senza questa proroga, il sistema ricomincia da zero, impedendo la trasformazione dei contratti temporanei in indeterminati.

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Prospettive Future ed Espulsione Personale

Le conseguenze di queste politiche saranno un'espulsione di massa dei precari dal mondo della ricerca. Chi perderà il posto si sommerà a chi è già emigrato, accelerando quella che viene definita una vera e propria fuga dei cervelli. La responsabilità politica in questo processo è considerata diretta dagli interessati, che vedono nelle scelte governative il motore principale dell'emigrazione.

Nonostante la difficoltà personale, molti ricercatori stanno presentando progetti per trasferirsi all'estero. Per chi ha una famiglia, questa scelta è estremamente pesante, ma l'alternativa della disoccupazione o dell'interruzione della carriera scientifica rende la partenza l'unica opzione vitale per la professionalità.