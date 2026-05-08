Precedente non vale più, il campionato non mi basta: L'allenatore commenta l'ancora in programma

L'allenatore commenta la sua stagione e le ultime partite da affrontare, come il difficile recupero contro il Catanzaro e il Sudtirol.

Siamo venuti qui con l'unico obiettivo di vincere. L'abbiamo raggiunto e abbiamo ottenuto una possibilità ulteriore: gli spareggi di salv... Leggi di più. ...

-E estudiantsoi dei play-out. Negli spareggi devi andare oltre e portare a termine quel passo in più. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo lo svantaggio. L'importante è stato strappare i tre punti che ci hanno permesso di entrare nei play-off di salvezza.

La sofferenza è un aspetto normale quando si ha una classifica come la nostra. Se siamo in quella posizione, è evidente che ci siano state delle problematiche. Sulla squadra del Sudtirol, non posso dare giudizi. È una squadra fisica e ostica, che fino a poco fa disputava i play-off.

Ha due attaccanti di livello ed è sempre difficile da affrontare. Durante la stagione, abbiamo fatto partite importanti come quella di Genova e con l'Empoli, ma anche delle gare tremende come quella di Pescara. Ora non vale più quello che c'è stato prima, dobbiamo assolutamente pensare a queste ultime due partite e salvare la categoria. Il campionato non mi da molte soddisfazioni.

Se siamo in questa posizione, vuol dire che è mancata qualche cosa a livello mentale. ... -Bari, Di Cesare e Avellino, il precedente non vale più. Non mi sottrarrò dal confronto. Con il silenzio non stiamo aiutando i giornalista..





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