Geoffrey Coates e Marc Hillmyer vincono il Balzan 2026 per lo sviluppo di plastiche biodegradabili da fonti rinnovabili, trasformando l'anidride carbonica in materiali utili e riciclabili.

Geoffrey W. Coates della Cornell University e Marc A. Hillmyer della University of Minnesota hanno ricevuto il Premio Balzan 2026 a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento premia la loro pionieristica ricerca sui polimeri biodegradabili derivati da fonti rinnovabili, un settore cruciale per la sostenibilità ambientale globale.

Il premio consiste in una somma di 750.000 franchi svizzeri, equivalenti a circa 800.000 euro, che rappresenta uno dei valori monetari più elevati tra i principali premi scientifici mondiali dopo il Nobel. La metà di tale importo deve essere obbligatoriamente destinata al finanziamento di progetti di ricerca condotti da giovani studiosi, garantendo continuità nelle nuove generazioni di ricercatori.

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L'Innovazione Chimica e la Conversione della CO2

La giuria ha scelto i due scienziati per aver sviluppato insieme polimeri sostenibili attraverso una combinazione innovativa di progettazione molecolare avanzata e catalisi di precisione. Il loro processo trasforma materie prime rinnovabili e anidride carbonica recuperata dall'atmosfera in materiali ad alte prestazioni che sono simultaneamente degradabili e completamente riciclabili.

Geoffrey W. Coates ha messo a punto catalizzatori capaci di controllare con precisione la struttura dei polimeri e di legare l'anidride carbonica a molecole chiamate epossidi. Questa reazione chimica produce policarbonati e polioli che contengono CO2 e che sono già utilizzati a livello industriale, segnando un passo concreto verso l'industrializzazione dell'economia circolare.

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Responsabilità e Impatto Ambientale delle Microplastiche

Marc A. Hillmyer sottolinea che la plasticità moderna deve affrontare il problema da due lati opposti: passare da risorse fossili non rinnovabili a scarti o risorse che si rinnovano ogni anno, come le piante, e progettare molecole che abbiano una fine vita sensata. Per decenni la plastica è stata ottimizzata per durare il più possibile, una qualità eccellente durante l'uso ma problematica quando l'oggetto viene smaltito.

L'esempio delle spazzatrici stradali illustra perfettamente la diffusione invisibile dell'inquinamento: le setole di plastica consumate dall'asfalto rilasciano frammenti che, dopo i temporali, viaggiano nei fiumi fino ad arrivare al mare. Coates definisce questo scenario come uno dei modi più efficaci per spiegare come la plastica che nessuno butta via di proposito alla fine ritorna nell'ecosistema umano.

Riciclo Meccanico, Chimico e Nuove Start-up

Coates evidenzia diverse strade già aperte per risolvere la crisi dei rifiuti, tra cui PureCycle nata da Procter & Gamble negli Stati Uniti, che scioglie il polipropilene usato per filtrarne pigmenti e impurità, facendolo riprecipitare pulito. Il riciclo meccanico separa i diversi polimeri per rilavorarli, mentre il riciclo chimico riporta la plastica ai suoi mattoncini di partenza, i monomeri, per ricostruirne una versione nuova e perfetta ogni volta.

Tuttavia, la biodegradabilità non è una soluzione magica per tutti i casi d'uso. Coates nota che rivestire un bicchiere di cartone con polietilene rovina la biodegradabilità del cartone stesso, lasciando frammenti di plastica impossibili da recuperare nel compost. La soluzione è ideale solo quando la plastica si mescola a materiali che si degraderebbero da soli o quando finisce accidentalmente nell'ambiente, come le setole delle spazzatrici o le fibre sintetiche dei vestiti.

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Collaborazioni Scientifiche ed Eredità Industriale

Hillmyer ha lavorato sull'acido polilattico ricavato da fonti vegetali superandone il limite storico della fragilità, arrivando a plastiche resistenti ed elastomeri con prestazioni simili a quelle dei derivati del petrolio. Dirige il Center for Sustainable Polymers finanziato dalla National Science Foundation, dove Coates guida il programma della Cornell, mentre sono entrambi tra i fondatori di Valerian Materials.

Valerian Materials produce fermentando gli zuccheri del mais un monomero per plastiche riciclabili e compostabili, dimostrando l'applicabilità pratica delle loro teorie. La storia della plastica moderna deve molto anche a Giulio Natta, vincitore del Nobel nel 1963, e ai catalizzatori che portano il suo nome insieme a quello del tedesco Karl Ziegler, gettando le basi scientifiche per le moderne innovazioni dei premiati del Balzan 2026.