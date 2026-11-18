Cristiano Godano riceve la Targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025 per il suo impatto sulla musica italiana, tra i Marlene Kuntz e la carriera solista.

Cristiano Godano, leader storico dei Marlene Kuntz, ha ricevuto la Targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025. L'assegnazione riconosce il suo decennale contributo alla scena musicale italiana. Godano ha influenzato il genere per oltre trent'anni. La sua carriera da solista è iniziata nel 2020. L'evento celebra un percorso artistico unico.

Il riconoscimento di Buscaglione e la carriera di Godano

La Targa Gran Torino è stata conferita a un cantautore che ha cambiato la musica italiana. Il Premio Buscaglione 2025 premia proprio questa influenza indiscutibile. Cristiano Godano guida i Marlene Kuntz da oltre tre decenni. La sua attività da solista è consolidata dal 2020. Ha pubblicato l'album "Mi ero perso il cuore". Questo riconoscimento sottolinea la sua dualità artistica.

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La natura delle canzoni e la partecipazione di Samuele Bersani

Il nuovo lavoro di Godano è descritto come puro e intimo. Non presenta colpi ad effetto o artificiosità. La partecipazione di Samuele Bersani avviene nel brano "Dentro la ferita". Questa scelta rafforza la natura acustica del disco. Le registrazioni avvengono in uno studio sull'Appennino. La quiete apparente delle tracce contrasta con le paure.

I temi della guerra e la resistenza sociale

Godano affronta il concetto di convivere con il fantasma di una guerra. La sua missione è non farsi vincolare dalla paura. Riferisce che nei testi "Mi ero perso il cuore" e "Ti parlerò" emerge una comunità ideale. Le persone sono consapevoli della gravità dei contesti sociali. Si sostengono a vicenda per trovare una via di resistenza. Questa è la risposta alla sua riflessione musicale.

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Il contesto storico della composizione del disco

Le parti del disco riflettono un periodo specifico di stremante attesa. La composizione avviene prima dell'arrivo del vaccino anticovid. C'era voglia di uscire da una situazione pietrificata. Godano decide di suonare la chitarra per reagire. Ha sentito che la riflessività iniziale non rispondeva più ai tempi. Oggi, con la stanchezza attuale, la pubblicazione è giusta.

Prossimi concerti e collaborazione con Guano Padano

Godano esibirà l'intero disco durante i prossimi spettacoli. Suonerà anche brani dal suo primo album solista. Sono previste alcune cover nel programma. La band che lo accompagnerà è formata da Guano Padano. Alle prove ha apprezzato l'eleganza e la densità del suono. I Marlene Kuntz offrono bordate sonore più intense. Qui la proposta è più acustica e controllata.