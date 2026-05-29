Premio Campiello 2023: svelata la cinquina finalista

Annunciati i cinque romanzi finalisti del Premio Campiello 2023. La giuria presieduta da Roberto Cicutto ha selezionato le opere che concorreranno alla 'vera da pozzo' il 3 ottobre a Venezia. Il premio Opera prima è andato a Nadeesha Uyangoda.

Il Premio Campiello , uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani, entra nel vivo con l'annuncio della cinquina dei romanzi finalisti. La giuria dei letterati, presieduta quest'anno per la prima volta da Roberto Cicutto , si è riunita a Padova, nell'Aula Magna di Palazzo Bo, come da tradizione, per selezionare le opere che concorreranno alla 'vera da pozzo'.

La cerimonia finale si terrà il 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, dove verrà decretato il vincitore. La selezione è stata rapida, conclusa dopo cinque giri di tavolo: al primo turno sono entrati in rosa quattro romanzi, seguiti da altri tre turni caratterizzati da un acceso testa a testa tra due autori editi da Einaudi, tra cui Pierantozzi, che ha conquistato l'ultimo slot disponibile al ballottaggio.

Come di consueto, l'annuncio del premio 'Opera prima' ha preceduto il verdetto dei giurati. Il riconoscimento per il miglior romanzo d'esordio è stato assegnato a Nadeesha Uyangoda per il suo romanzo edito da Einaudi. La giuria ha motivato la scelta sottolineando che l'autrice 'dà voce con intensità narrativa e limpidezza stilistica alle fratture e alle appartenenze multiple del mondo contemporaneo, trasformando una vicenda familiare e migratoria in una narrazione polifonica sull'identità, la memoria e l'eredità affettiva'.

Il romanzo ha colpito per la sua capacità di intrecciare temi universali con una scrittura originale e coinvolgente. La definizione della cinquina è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute della narrativa italiana contemporanea. Rita Librandi, docente universitaria emerita a Napoli e vicepresidente dell'Accademia della Crusca, ha offerto una disamina approfondita. Ha evidenziato una parziale inversione di tendenza rispetto al passato, ma limitata a un manipolo di scrittori.

In primo piano c'è la crescita di una narrativa legata alle identità plurali, in particolare alle vicende della migrazione, scritture che non sono più percepite come un fenomeno laterale. Positivo è anche il ritorno all'inventività e alla narrativa più costruttiva, con un rinnovato piacere per l'architettura narrativa e una crescente attenzione alla lingua più espressiva, superando l'omogeneità linguistica. Infine, Librandi ha segnalato il ritorno del romanzo storico ben documentato, fondato su letture storiografiche importanti e reinterpretato in chiave moderna.

Tuttavia, non mancano le note dolenti. Librandi ha evidenziato la sproporzione tra il numero crescente di pubblicazioni, sia da parte di piccoli che di grandi editori, e l'esigua quantità di lettori. Ha sottolineato una forte ripetitività delle tematiche e uno stile medio diffuso sul piano della lingua, che sebbene mediamente corretto, porta allo sterminio delle subordinate, influenzato da una tendenza a prediligere dialoghi di stampo cinematografico. Questo quadro ambivalente riflette le sfide della letteratura italiana contemporanea, tra innovazione e conformismo.

Il Premio Campiello, con la sua lunga storia, continua a essere un termometro importante delle tendenze narrative del paese, e la cinquina di quest'anno promette di offrire spunti di riflessione non solo sul valore delle opere, ma anche sul futuro della narrativa italiana





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premio Campiello Cinquina Finalista Letteratura Italiana Nadeesha Uyangoda Roberto Cicutto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cannes 2023: la politica e la geopolitica pesano sulla cerimonia di chiusuraLa 79ª edizione del festival di Cannes si è conclusa con una cerimonia di chiusura che ha visto l'ombra della politica e le minacciose condizioni della geopolitica pesare sulla serata. La polemica che ha scosso questa edizione, provocata dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Canal+, Maxime Saada, in risposta al manifesto 'Zapper Bolloré', è stata evocata solo in modo indiretto dalla conduttrice della cerimonia, Eye Haïdara, e dal regista Emmanuel Marre, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura con 'Fjord'. Come molti altri, il vincitore si è detto preoccupato per la situazione attuale, evocando 'società divise e radicalizzate' e ammettendo di non essere 'molto orgoglioso di quello che lasceremo ai nostri figli'.

Read more »

Premio Campiello 2026: annunciata la cinquina dei finalistiLeggi su Sky TG24 l'articolo Premio Campiello 2026: i finalisti sono Fois, Cavazzoni, Varvello, Parrella e Pierantozzi

Read more »

Premio Campiello, ecco chi c'è nella cinquina 2026La cerimonia finale che consegnerà la vittoria del Premio Campiello si terrà il prossimo 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia

Read more »

De Laurentiis dannò lo juventino Giuntoli. Da allora ad Allegri, fa il Vecchio SignoreTutto iniziò nell'estate del 2023, tre anni or sono.

Read more »