Premio James Dyson 2026: le due invenzioni vincitrici

Aldrei Ong e il team di Harvard vincono 30.000 sterline ciascuno con tecnologie per il monitoraggio strutturale e le commozioni cerebrali.

Il James Dyson Award ha ufficialmente annunciato i propri vincitori globali per il 2026, premiando due progetti innovativi che mirano a identificare e mitigare pericoli spesso invisibili. Le due invenzioni selezionate, sviluppate da giovani talenti internazionali, ricevono ciascuna un premio in denaro di 30.000£, equivalenti a circa 34.600€. Entrambe le soluzioni affrontano criticità significative in ambiti diversi ma ugualmente vitali: la sicurezza strutturale degli edifici dopo eventi sismici e la prevenzione delle lesioni cerebrali nello sport.

Monitoraggio strutturale a basso costo

Ogni anno si verificano nel mondo circa 1.700 terremoti di magnitudo pari o superiore a cinque, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le popolazioni locali. Spesso, i danni strutturali all'interno delle travi in cemento armato non sono immediatamente visibili a occhio nudo, rendendo necessarie ispezioni specialistiche costose e lunghe. Per risolvere questo problema, Aldrei Ong, ingegnere strutturista laureato presso la De La Salle University nelle Filippine, ha sviluppato Sentinel. Questo dispositivo trasforma un comune distanziatore per cemento armato in un sensore intelligente capace di rilevare fessurazioni nascoste.

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Sentinel è realizzato in cemento autodiagnostico contenente materiali conduttivi che permettono al blocco di essere attraversato da corrente elettrica. Quando il materiale si fessura o subisce danni interni, la sua resistenza elettrica varia in modo misurabile. Elettrodi integrati collegano ciascun blocco a un modulo elettronico che monitora queste variazioni rispetto alla lettura iniziale. Se viene rilevata un'alterazione significativa, i dati vengono inviati in modalità wireless a una dashboard online, consentendo agli ingegneri di monitorare da remoto lo stato dell'edificio nel tempo.

Un aspetto cruciale della tecnologia Sentinel è la sua economicità. Ogni blocco distanziatore ha un costo di produzione stimato in 10 PHP, pari a circa 14 centesimi di euro. Questo prezzo ridottissimo rende la tecnologia accessibile per un'installazione su larga scala. Poiché Sentinel trasforma un componente già impiegato nell'edilizia standard, può essere integrato negli edifici direttamente in fase di costruzione senza aggiungere elementi strutturali separati. L'installazione è quindi semplice e non richiede interventi postuma complessi.

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Oculometria per la prevenzione sportiva

La seconda vincitrice affronta una preoccupazione primaria nel mondo dello sport, dalle leve amatoriali a quelle professionistiche: la commozione cerebrale. La mancata diagnosi tempestiva di questi traumi può comportare conseguenze pericolose, aumentando il rischio di lesioni cerebrali più gravi se l'atleta continua a giocare. Riconoscere una commozione cerebrale nel momento in cui si verifica è difficile, poiché i sintomi variano da individuo a individuo e possono impiegare fino a 72 ore prima di manifestarsi.

Cleo Pontone, Radhika Saran e Sophia DeVito, studentesse della Harvard University, hanno sviluppato Rumble Rims per colmare questo divario tecnologico. Si tratta di un visore a basso costo per l'oculometria a infrarossi che porta lo screening oggettivo delle commozioni cerebrali direttamente a bordo campo. Il dispositivo utilizza telecamere a infrarossi per misurare il modo in cui gli occhi dell'atleta inseguono un bersaglio, si fissano e si muovono durante un breve test di 2-3 minuti.

Questi movimenti oculari forniscono un'indicazione oggettiva di eventuale compromissione neurologica. Un display mobile traduce le misurazioni dell'eye-tracking in indicazioni in tempo reale, aiutando gli arbitri e i medici a stabilire se l'atleta debba essere rimosso dal campo e indirizzato a una valutazione medica specialistica. Dopo la partita, la dashboard di recupero di Rumble Rims consente di ripetere il test nel tempo, creando uno storico oggettivo che atleti, famiglie e medici possono consultare per monitorare i progressi prima del rientro in attività. Il dispositivo è concepito come strumento di screening e non di diagnosi, lasciando le decisioni definitive sotto la supervisione di un professionista sanitario qualificato.

Impatto e risultati del concorso

Dal 2005, il concorso internazionale di design per studenti ha sostenuto oltre 400 invenzioni in tutto il mondo, con premi in denaro per oltre 1,5 milioni di sterline. Quest'anno ha ricevuto 2.294 candidature da giovani ingegneri in 28 Paesi e regioni: il numero più alto mai registrato ad oggi. Questi risultati testimoniano la crescente importanza del design ingegneristico nella soluzione di problemi globali complessi, dalla sicurezza urbana alla salute pubblica.

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Le due tecnologie premiate offrono soluzioni pratiche a problemi critici. Sentinel democratizza il monitoraggio strutturale con costi irrisori, mentre Rumble Rims rende accessibili test neurologici avanzati nelle strutture sportive meno finanziate. Entrambi i progetti rappresentano un significativo passo avanti nell'uso di materiali intelligenti e tecnologie portatili per la protezione della vita umana e delle infrastrutture.