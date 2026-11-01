Premio Pascal per libri scritti con intelligenza artificiale in Francia

In Francia nasce il Premio Pascal dedicato alle opere generate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, guidato da Jacques Attali dopo il caso Orélien.

In un contesto editoriale globale segnato da profonde preoccupazioni riguardo all'impatto delle nuove tecnologie, in Francia è nato un nuovo riconoscimento dedicato specificamente alle opere letterarie prodotte con l'ausilio dell' intelligenza artificiale. Questa iniziativa, nata in diretta risposta alla recente polemica suscitata dallo scrittore haitiano-quebecchese Thélyson Orélien, accusato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per scrivere il suo romanzo, rappresenta un tentativo audace di legittimare e regolare l'uso di queste tecnologie nel campo creativo. Il premio, denominato Premio Pascal, è stato ideato da tre imprenditori profondamente appassionati di tecnologia, che vedono in questa innovazione non una minaccia, ma una nuova frontiera da esplorare con rigore e trasparenza.

Nascita del premio Pascal e regole di partecipazione

Il Premio Pascal accetterà testi inediti in lingua francese fino alla fine di novembre, offrendo agli autori una piattaforma ufficiale per presentare le proprie opere. La partecipazione richiede non solo la presentazione del manoscritto, ma anche una descrizione dettagliata e trasparente degli strumenti utilizzati durante il processo creativo. Tra gli strumenti menzionati esplicitamente ci sono ChatGpt, Claude e Gemini, i quali hanno avuto un ruolo significativo nella generazione dei testi candidati. Questa richiesta di trasparenza mira a distinguere chiaramente il contributo umano da quello algoritmico, stabilendo un precedente importante per l'etica editoriale futura.

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La guida di Jacques Attali e i confini del romanzo

La presidenza della giuria è stata affidata a Jacques Attali, figura di spicco nel panorama culturale francese, che ha accettato l'incarico ponendo però una condizione fondamentale: il premio non potrà essere assegnato a un romanzo. Questa limitazione riflette le riserve di alcuni settori tradizionalisti dell'editoria riguardo alla capacità della tecnologia di replicare la complessità narrativa umana. L'iniziativa nasce proprio come risposta al caso Orélien, che ha sollevato interrogativi sulla paternità delle opere e sui limiti dell'autenticità creativa nell'era digitale, costringendo il mondo della letteratura a una riflessione urgente.

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Rifiuto del Goncourt e future prospettive per gli autori

In precedenza, gli organizzatori del Premio Pascal avevano proposto all'Accademia Goncourt l'istituzione di un premio dedicato esclusivamente alle opere generate dall'intelligenza artificiale, ricevendo però un netto rifiuto. Philippe Claudel, presidente dell'Accademia Goncourt, ha dichiarato la propria intenzione di modificare il regolamento per escludere esplicitamente l'uso dell'intelligenza artificiale, evidenziando la divisione nel settore editoriale. Nonostante ciò, i responsabili del Premio Pascal hanno ricevuto numerosissimi manoscritti, dimostrando un forte interesse da parte degli autori. Si impegnano ora a trovare un editore per l'opera vincitrice, cercando di integrare queste nuove forme di scrittura nel mercato tradizionale senza snaturarne la natura sperimentale e tecnologica.