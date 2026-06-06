Premio Roma 2026: trionfano i migliori pani e formaggi italiani ed europei

Ventunesima e ventitreesima edizione dei concorsi della Camera di Commercio di Roma dedicati all'eccellenza della panificazione e della caseificazione. Oltre 280 campioni valutati, con premi speciali per giovani imprenditori, imprese femminili e innovazione. Ecco tutti i vincitori e le eccellenze premiate.

Il premio Roma 2026 ha celebrato l'eccellenza della panificazione e della caseificazione italiana ed europea, con due concorsi distinti promossi dalla Camera di Commercio di Roma.

La ventunesima edizione del concorso dedicato ai migliori pani e prodotti da forno tradizionali ha visto la partecipazione di 58 aziende provenienti da 12 regioni italiane, con oltre 200 prodotti valutati da una giuria di nove degustatori professionisti. I campioni sono stati esaminati sulla base di parametri rigorosi. Tra i vincitori nella sezione Roma e Lazio, L'Altro Forno di Roma si è aggiudicato il premio con la ciriola romana.

Graziani Italian Food srl ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello per il miglior pane prodotto da giovane imprenditore con il pane di Saragolla. Mai 'na Gioia srls è stata premiata come nuova impresa, mentre Monteforte 3 srl ha ricevuto il premio per il miglior prodotto da forno realizzato da un'impresa femminile con il pane cacao e cioccolato.

Nella sezione nazionale, Triticum srls ha conquistato il primo posto nei pani tradizionali e storici di frumento duro con il pane di Saragolla. Altri premi sono andati a Pane e Salumi srl di Latina con il pane cafone, all'Azienda Agricola Mantua ss di Latina con il pane integrale ai semi, al Panificio Giulio Bulloni & Figli srl di Nuoro con il pane carasatu guttiatu e a Terre di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con i tarallini al Parmigiano Reggiano.

Complessivamente sono stati assegnati 25 premi alle imprese del Lazio, di cui 18 alla provincia di Roma e 7 alle altre province. La ventitreesima edizione del concorso dedicato ai formaggi ha registrato la partecipazione di 100 aziende, con 28 provenienti dal Lazio, 38 dal resto d'Italia e 34 dall'estero (Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Croazia, Grecia, Polonia).

Una giuria di dodici assaggiatori ha valutato oltre 280 campioni, di cui 123 per la sezione Roma e Lazio e 163 per quella nazionale e internazionale. Alan Farm di Latina ha ottenuto il primo posto con la mozzarella vaccina nella categoria paste filate fresche. L'Azienda Agricola Lepini si è imposta con il Caprino dei Lepini nella categoria primo sale, ricevendo anche il premio speciale per il miglior formaggio prodotto da giovane imprenditore.

La Quercia srl di Roma ha vinto con il Pecorino La Deliziosa nella categoria formaggi semistagionati, Agricoltura Nuova scsai con il pecorino stagionato e il Caseificio Seggiano di Rieti con la ricotta di pecora. La Cooperativa Agricola Ponte di Legno di Frosinone è stata premiata come migliore impresa femminile con il Nero di Amaseno, mentre La Quercia srl ha ricevuto il riconoscimento per il miglior formaggio di interesse per i mercati nazionali ed esteri.

Nella sezione nazionale e internazionale, MIR srl di Napoli ha primeggiato con il Provolone del Monaco Dop e Sardaformaggi spa di Sassari con il Pecorino Muravera. Tra i formaggi esteri, la spagnola Quesos Artesanos Villarejo ha vinto nella categoria ovini con il Queso de Oveja Añejo Villarejo stagionato 24 mesi, l'olandese Westland Kaasspecialiteiten si è imposta con l'Old Amsterdam 50+ Goat Cheese e la spagnola Arteserena tra gli affinati e innovativi con il Cremositos del Zújar Ahumado en Frío.

L'evento, che si conferma una vetrina importante per il settore agroalimentare, ha messo in luce la qualità e la diversità delle produzioni locali e internazionali, con un focus particolare sulle eccellenze del territorio laziale e romano





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