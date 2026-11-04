Premio Sportivo Nazionale La Clessidra: Anghiari celebra i campioni del calcio

Il 10 novembre ad Anghiari si terrà la 17ª edizione del Premio Sportivo Nazionale La Clessidra. Una serata dedicata alle storie di talento e perseveranza nel mondo dello sport.

La città di Anghiari ospiterà martedì 10 novembre alle ore 18.30, presso il Teatro dei Ricomposti, la 17ª edizione del Premio Sportivo Nazionale La Clessidra. Questo prestigioso evento riunisce atleti, tecnici, dirigenti e giornalisti in un unico spazio dedicato alla celebrazione delle eccellenze sportive italiane.

Le Scelte Che Trasformano Il Talento

Il filo conduttore che anima questa edizione è il talk intitolato "Oltre il risultato: le scelte che hanno trasformato il talento in storia". L'iniziativa invita il pubblico a riflettere sulle decisioni strategiche, sulla costanza quotidiana e sui momenti decisivi che hanno segnato il percorso di ciascun protagonista premiato.

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Il valore delle scelte compiute nel tempo, unito al talento naturale, diventa l'elemento centrale che trasforma una semplice carriera sportiva in una narrazione capace di ispirare. Questa idea guida tutti i riconoscimenti della serata, creando un legame unitario tra esperienze diverse ma accomunate dalla ricerca dell'eccellenza.

I Protagonisti E Le Carriere Premiate

Tra i nomi illustri premiati spicca Massimiliano Alvini, il cui percorso è cresciuto partendo dal calcio dilettantistico toscano fino ad approdare alla Serie A. La sua carriera include la promozione in Serie B con la Reggiana e il prestigioso traguardo della Panchina d'Oro di categoria.

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Milena Bertolini riceve il riconoscimento per una carriera di primo piano sia come calciatrice che come allenatrice. Alla guida della Nazionale femminile ha riportato l'Italia ai Mondiali dopo vent'anni, conducendo la squadra ai quarti di finale nel 2019.

Giulia Pisani viene celebrata per il suo percorso che l'ha portata dal titolo mondiale Under 20 e dai successi con il club di Busto Arsizio alla divulgazione del volley come commentatrice Rai Sport. Il premio alla carriera sarà conferito a Giuseppe "Nanu" Galderisi, campione con la Juventus e protagonista dello storico scudetto del Verona nella stagione 1984-85.

Gli Altri Riconoscimenti Della Sera

Claudio Sala, noto come il "Poeta del gol", riceverà il premio per essere stato capitano del Torino campione d'Italia nel 1976. Emanuele Giaccherini verrà riconosciuto per il tragitto dalla gavetta alla Juventus e alla Nazionale, partecipando a due campionati europei.

Jonathan Klinsmann riceverà il Premio La Clessidra - L'Intrepido. Portiere cresciuto tra Stati Uniti ed Europa, ha vinto con la nazionale statunitense Under 20 il titolo CONCACAF 2017, ricevendo il Guanto d'Oro del torneo.

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Il Premio giornalistico Piero della Francesca sarà assegnato a Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport, e a Riccardo Mancini, voce di DAZN che racconta Serie A, Serie B e calcio internazionale. Il Premio La leva calcistica valorizzerà Simone D'Uffizi, giovane attaccante passato dai settori giovanili alla Serie D e poi al professionismo.

Impresa E Territorio Nel Premio Speciale

Il Premio speciale Luca Pacioli sarà conferito a Riccardo Stefanelli, amministratore delegato di Brunello Cucinelli e membro del CdA dell'AC Milan. Il riconoscimento premia un percorso manageriale che mette in dialogo impresa e sport in modo innovativo.

Il Premio Anghiari Città della Battaglia andrà a Paolo Longhi, formatore impegnato nella crescita delle persone e delle organizzazioni locali. Il Premio Castelli di Anghiari sarà attribuito ai giornalisti sportivi Sandro Sabatini, Nicolò Schira e Niccolò Ceccarini.