Premiato a Bologna il Welfare Oggi 2026 da Forum Maggioli. Flavio Pagano, Cnr e Liguria ricevono il riconoscimento per il ruolo centrale nella cura non autosufficienza.

L' Hotel Savoia Regency di Bologna è stato la cornice ufficiale della cerimonia di assegnazione del Premio Welfare Oggi 2026. L'evento si è inserito nel programma del Forum Maggioli dedicato alla Non Autosufficienza, appuntamento di rilevanza nazionale rivolto agli operatori del settore socio-sanitario. I destinatari del riconoscimento in questa edizione sono lo scrittore e giornalista Flavio Pagano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e la Regione Liguria. Questo premio condiviso intende stabilire un dialogo strutturato tra tre dimensioni fondamentali per le attuali politiche di cura.

La narrazione di Flavio Pagano e la parola curacari

Le motivazioni che hanno portato al riconoscimento di Flavio Pagano pongono l'accento sull'attenzione riservata alle fragilità umane. È stato valorizzato in particolare il suo merito nell'inventare il termine curacari. Questa espressione è entrata ufficialmente nei neologismi del Vocabolario Treccani. Ha rappresentato in Italia un'alternativa linguistica al termine caregiver. L'obiettivo era fornire un riconoscimento sociale a chi si prende cura quotidianamente delle persone non autosufficienti.

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L'incontro ha sottolineato l'importanza cruciale di utilizzare parole adeguate al contesto. Si tratta di uno strumento per contrastare lo stigma sociale legato alla disabilità e alla malattia. La cura viene definita come un fattore chiave per la coesione sociale. La scelta lessicale corretta contribuisce a trasformare la percezione pubblica del lavoro di assistenza. Questo approccio mira a elevare lo status di chi offre supporto concreto.

L'innovazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) riceve il riconoscimento per il suo contributo all'innovazione scientifica nel settore. La ricerca condotta dall'istituto rappresenta un pilastro centrale per lo sviluppo di nuove soluzioni. L'attività del Cnr supporta la creazione di strumenti tecnologici e metodologici avanzati. Questi progressi sono indispensabili per migliorare la qualità dell'assistenza offerta.

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Il premio evidenzia come la ricerca di base e applicata sia fondamentale. Serve a sostenere gli operatori che lavorano ogni giorno con le persone fragili. L'istituzione romana porta avanti studi che hanno un impatto diretto sulle pratiche di cura. La sua presenza tra i vincitori conferma l'importanza dell'evidenza scientifica.

L'organizzazione amministrativa della Regione Liguria

La Regione Liguria è stata premiata per la sua efficacia nell'organizzazione amministrativa del territorio. L'Ente ha dimostrato capacità nel gestire le risorse disponibili per il welfare. La struttura regionale rappresenta un modello di governance sul campo. La sua azione è considerata esemplare per la distribuzione dei servizi socio-sanitari.

Il riconoscimento della Regione Liguria sottolinea l'importanza della gestione locale. Le politiche regionali devono essere adattate alle esigenze specifiche della popolazione. L'amministrazione ligure ha mostrato impegno nel coordinare le varie realtà sul territorio. Questo sforzo garantisce un accesso più equo ai trattamenti necessari.

L'impatto concreto sul sistema di welfare italiano

Il premio mette in luce l'interdipendenza tra cultura, scienza e amministrazione. Nessuna di queste dimensioni può funzionare isolatamente nel settore della non autosufficienza. La collaborazione tra Flavio Pagano, il Cnr e la Regione Liguria crea un sistema integrato. Questo modello può essere replicato in altre realtà territoriali italiane.

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Il Forum Maggioli continua a essere un punto di riferimento per gli addetti ai lavori. L'evento offre una piattaforma per discutere le sfide future del welfare. La celebrazione dei vinctori a Bologna stimola il dibattito pubblico. L'obiettivo è migliorare costantemente gli standard di cura per tutti i cittadini.