Presentata la Carta di Roma 2026: al via l'alleanza nazionale per le cure palliative pediatriche

È stata presentata a Roma la Carta di Roma 2026, un manifesto firmato da Fondazione La Miglior Vita Possibile, Comitato Nazionale di Bioetcia e principali società scientifiche, che per la prima volta riunisce accademici, clinici e istituzioni in un'alleanza per garantire il diritto alle cure palliative pediatriche. L'iniziativa mira a superare i pregiudizi culturali e ridurre il divario assistenziale, poiché solo il 26% dei minori bisognosi riceve le cure adeguate. Il documento stabilisce dieci principi, tra cui il riconoscimento delle CPP come diritto costituzionale e l'approccio globale alla dignità del paziente e della famiglia.

Nella capitale è stata presentata la Carta di Roma 2026, un manifesto di intenti che segna una tappa storica nel riconoscimento e nella promozione delle cure palliative pediatriche in Italia.

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione La Miglior Vita Possibile e patrocinata dal Comitato Nazionale di Bioetica, dalla Società Italiana di Cure Palliative, dalla Federazione Cure Palliative, dall'AIEOP e dalla FNOPI, con il contributo non condizionante di Epitech Group, rappresenta la prima alleanza coordinata tra accademici, clinici, esperti, società scientifiche e istituzioni per sancire un impegno comune a superare i pregiudizi e garantire il diritto alla salute e alla dignità di tutti i minori malati. Il documento afferma con forza che le cure palliative pediatriche non sono l'anticamera della morte, ma un'esperienza di vita che deve essere accompagnata, sostenuta e valorizzata in ogni fase.

L'obiettivo è far sì che queste cure siano riconosciute come un diritto civile e sociale, pienamente incluso nel diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. L'urgenza di questa mobilitazione è dettata dai dati allarmanti sul divario assistenziale: solo il 26% dei circa 30.000 minori che necessitano di cure palliative riceve effettivamente i servizi specialistici di cui ha bisogno, con notevoli disomogeneità territoriali.

La Carta enumera dieci principi cardine, tra cui il diritto alle cure, la centralità del bambino non come piccolo adulto, l'ascolto del minore come parte della cura, il sostegno alle famiglie e la continuità assistenziale. Si punta a un cambiamento culturale profondo, a un accesso equo e universale e a una presa in carico globale che consideri anche le esigenze socio-assistenziali della famiglia.

Questo manifesto costituisce therefore un punto di partenza fondamentale per un coordinamento effettivo e per colmare le lacune del sistema, nella convinzione che curare sia sempre possibile e doveroso





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