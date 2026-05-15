Presentato al Festival di Cannes, arriva ora in sala per Academy Two: ecco una clip e la recensione del film di Emanuel Parvu

Il nuovo cinema rumeno conferma la vitalità del nuovo cinema rumeno con un film presentato al Festival di Cannes, ora disponibile nelle sale per Academy Two.

Presentato in concorso al Festival di Cannes arriva ora nelle sale per Academy Two il film di Emanuel Parvu che conferma la vitalità del nuovo cinema rumeno .

Vi presentiamo una clip e la video recensione del film. Il tempo passa, ci sembra di evolvere nell'accettare la libertà di ognuno di interpretare la propria identità come preferisce, per non parlare di chi amare, ma invece costantemente l'attualità e l'arte ci racconta qualcosa di dolorosamente differente.

Sembra incredibile, come anticipo nella video recensione che trovate più sotto, ma la vita dell'adolescente al centro diviolenza che subisce e lo costringe a immaginare un futuro lontano dal suo villaggio natale Adi studia infatti in una città vicina, a Tulcea, mache minaccia ancora di farsi strada nell'ambiente protetto degli affetti e dei suoi amici, su tutte Ilinca. Ma una notte viene picchiato duramente, la perizia medica allegata alla denunica lo conferma, ma la polizia locale è indifferente, consiglia con metodi sempre meno degni di lasciar perdere.

Ma non solo, i genitori, i vicini, le persone che l'ha visto crescere, anche loro sono malati di quel virus di intolleranza che porta Adi a sentirsi sempre più solo, tutti gli voltano le spalle. Un sicario, prima di ritirarsi, ha un'ultima missione ma impossibile da superare: ecco cosa succede nel film Assassin Club





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