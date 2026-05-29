Presentato l'Atlante del Terzo settore, un progetto per far luce sull'Italia solidale

Il progetto Atlante del Terzo settore vuole far luce su un'Italia fatta di enti solidali, reti e persone che realizzano attività di interesse generale e generano inclusione sociale. I dati raccolti da questo comparto sono spesso dispersi all'interno di registri e censimenti poco fruibili, oppure estremamente tecnici, complessi da comprendere se non si è uno specialista.

Il progetto Atlante del Terzo settore vuole far luce su un'Italia fatta di enti solidali, reti e persone che realizzano attività di interesse generale e generano inclusione sociale.

I dati raccolti da questo comparto sono spesso dispersi all'interno di registri e censimenti poco fruibili, oppure estremamente tecnici, complessi da comprendere se non si è uno specialista. Con l'Atlante si colma un paradosso informativo, creando una vera e propria bussola per orientare attraverso dati verificati, ma anche testimonianze dirette dal Settore, storie, approfondimenti e formazioni.

L'Atlante del Terzo settore nasce come un corpus editoriale che cresce nel tempo - mese dopo mese - popolandosi di racconti, analisi, rappresentazioni e contenuti formativi. Si articola in una lettura del Terzo settore come di un ecosistema eterogeneo e in continua evoluzione, trattando delle grandi tematiche che più lo rappresentano: dal percorso della Riforma con l'iscrizione al Runts, la nuova regolazione fiscale, il 5X1000, le erogazioni liberali, le nuove forme di collaborazione la Pubblica amministrazione e nonché la presenza di quasi 5 milioni di volontari e circa 890 mila lavoratori.

L'Atlante promuove la cultura del dato, valorizza il ruolo del Terzo settore italiano e promuove lo sviluppo dell'economia sociale. Oltre ai contenuti editoriali l'Atlante offre sessioni di formazione gratuita dedicate ai volontari e cittadini, nonché ai professionisti del Terzo settore.

Accanto ai dati, l'Atlante valorizza infatti anche esperienze, racconti e buone pratiche del Terzo settore, restituendo una fotografia viva delle energie sociali presenti nei territori con l'obiettivo di generare un ritorno concreto sui territori attraverso una maggiore capacità di intercettare bisogni emergenti e opportunità di sviluppo sociale. L'apporto della compagine dei soci della Fondazione Terzjus consentirà di avere una lettura non meramente statistica, ma viva e in tempo reale delle trasformazioni, criticità e opportunità del Terzo settore





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Terzo Settore Volontariato Economia Sociale Inclusione Sociale Politiche Pubbliche

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