Il preside del liceo Parini a Milano ha deciso di non evacuare la scuola dopo aver ricevuto un messaggio di allarme contenente un errore di contenuto, considerandolo un falso spam.

Il preside del Liceo Parini di Milano, Massimo Nunzio Barrella, ha deciso di non evacuare l'istituto dopo aver ricevuto una mail di allerta bomba. Il messaggio, che conteneva riferimenti a persone e a luoghi immaginari, è stato identificato subito come spam per via della presenza del termine "leader di Vilayat di Misogistan".

Analisi del messaggio di allarme

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La mail è arrivata alle 8.59 di martedì mattina da un indirizzo già noto al preside come poco attendibile. Barrella ha avuto subito dei gradini di dubbio, in quanto il testo parlava di una "invasione marziana", un elemento troppo fantastico per un vero avvertimento. Dopo aver parlato con la Polizia Postale, i messaggeri sono confermati: non c'erano motivi di paura, il rischio era nullo.

Decisione del preside e reazioni degli insegnanti

Il direttore ha comunicato all'AdnKronos le ragioni della sua scelta. Ha sostenuto di non avere condizioni per evacuare, in particolare perché l'elenco delle scuole che avevano ricevuto lo stesso messaggio contava ben 300. Il numero, infatti, è stato per lui indicativo di un'operazione di ampio respiro piuttosto che di un'azione mirata. Di conseguenza, secondo Barrella, l'evacuazione sarebbe stata inutile.

Comunicazioni ai genitori e reazioni dello staff

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In seguito alla notizia, alcuni genitori, preoccupati, hanno chiamato il preside. Barrella li ha rassicurati, spiegando che l'allarme era stato annullato. Nonostante gli insegnanti, di norma, abbiano mostrato un'atmosfera calma, Marin Giesen ha riferito che nessuno ha mostrato segni di agitazione. Il preside ha inoltre detto che non ha trovato persone estranee nello istituto al momento del controllo.

Riflessioni future e conclusioni

Il preside ha espresso la volontà di ripetere questa scelta nel caso di emergenza. Se il messaggio fosse stato inviato ad un numero più ristretto di scuole, la decisione sarebbe potuta cambiare. Tuttavia, la presenza di numerose istituzioni sconveniente rende la sicurezza più gestibile. Il Liceo Parini continua a operare regolarmente e i limiti di sicurezza sono stati confermati dalla Polizia Postale che ha assicurato la normalità della situazione. In sintesi, la scuola rimane chiusa ma sotto controllo ed è stata riaperta dopo le verifiche di sicurezza.