Preside premia gli impiegati con fondi propri: "Un gesto di riconoscimento per il loro impegno"

Un preside ha deciso di erogare un bonus economico di tasca propria al personale amministrativo della scuola per riconoscere il loro impegno e le spese sostenute per il pendolarismo, sperando di creare un precedente virtuoso tra i colleghi. Critica fermamente la didattica a distanza come soluzione alle attuali crisi.

Il preside di un istituto scolastico ha deciso di premiare il personale amministrativo che ogni giorno affronta notevoli spese per recarsi al lavoro, offrendo loro un contributo economico personale. Senza intaccare il bilancio scolastico, ha erogato circa 700 euro di tasca propria.

Il preside, che preferisce non rivelare il suo nome, ha spiegato che il suo gesto non è volto a mettersi in mostra, ma spera possa fungere da ispirazione per altri dirigenti scolastici, al fine di alleggerire la situazione dei dipendenti che percepiscono stipendi modesti, tra i 1.200 e i 1.300 euro mensili. Le critiche e i commenti di chi ipotizza un utilizzo improprio dei fondi scolastici non lo turbano; la sua coscienza è a posto, supportata dal suo costante interesse non solo per i docenti ma anche per il personale amministrativo. Per quanto riguarda la didattica a distanza (DAD), il preside la ritiene una soluzione impraticabile nel contesto attuale, dato che a giugno tutti andranno in vacanza e il turismo non può essere bloccato. Questa è una delle tante dimostrazioni del suo approccio concreto ai problemi del personale. Nei mesi scorsi, durante le festività natalizie, aveva già aiutato alcuni collaboratori scolastici fuori sede con un contributo di 50 euro, sempre attingendo al suo stipendio. L'iniziativa era nata dalla consapevolezza del costo elevato dei biglietti del treno, e il preside aveva voluto sostenere questi lavoratori che, nonostante la distanza dalla loro famiglia d'origine, nutrono un forte senso di appartenenza alla scuola. Ora, il focus è stato posto sugli impiegati, ai quali ha destinato un bonus sotto forma di fringe benefit, un emolumento aggiuntivo alla retribuzione. Sul sito della scuola, il preside ha dettagliato le motivazioni del suo gesto: "Ho riflettuto molto e ho pensato di dedicarmi agli assistenti amministrativi che ogni giorno prendono la loro vettura per recarsi al lavoro al Borsellino e che hanno da sempre dimostrato e che dimostreranno con le proprie scelte un vero senso di appartenenza al nostro istituto. Si presenta il tema palese della distanza geografica, ovvero, di chi abita a Valenza e chi fuori Valenza, tradotto in soldoni chi ha lo stipendio mutilato dalle spese auto e chi no. Ho verificato che quattro assistenti amministrativi presentano le seguenti caratteristiche: continuità di servizio, disponibilità, spirito di sacrificio e hanno un profondo senso di appartenenza palesato e confermato dalle scelte future. Per la cronaca, si tratta di dipendenti che lavorano 36 ore alla settimana e che percepiscono circa 1300.00 euro al mese. A questo punto ho deciso di attivare con un segno di riconoscimento e riconoscenza: fringe benefit. È noto che il fringe benefit è un tipo di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti in aggiunta alla retribuzione." Il preside non nasconde la natura del suo sacrificio: "Potrei dire che son borghese e che non mi è costata nulla quest’iniziativa ma non è così. La verità è che il mio stipendio è più alto e posso permettermi questo piccolo sacrificio." Il preside si sta impegnando attivamente anche per ottenere altri riconoscimenti per il personale amministrativo, tra cui l'estensione di agevolazioni simili a quelle dei docenti e la possibilità di detrarre le spese automobilistiche sostenute per recarsi al lavoro. Rifiuta categoricamente l'ipotesi della DAD come soluzione alla crisi attuale: "Dio ce ne scapi e liberi della didattica a distanza. Adesso non è proprio il momento. Se blocchiamo le lezioni, allora a giugno dovremo dire agli italiani di non andare in ferie. E così fermiamo tutta l’Italia? Non è questa la risposta da dare. Spero che qualche preside segua il mio esempio. Sono fiero e felice di aver premiato persone meritevoli che incarnano il senso di appartenenza, forza pulsante del nostro istituto.





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