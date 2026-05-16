President of Real Madrid Accused of Stealing Seven Liga Titles from Barcelona, Barcelona Players Deny Accusation

The President of Real Madrid has been accused of stealing seven Liga titles from Barcelona because of unfair advantages provided to their rivals. However, Barcelona players have rejected the claim.

Secondo quanto riportato da ’La Voz’, i blancos sarebbero stati privati di sette titoli della Liga a causa di ingiustizie a favore dei rivali. Parole che continuano a suscitare numerose reazioni in Spagna, soprattutto in terra catalana, dove il Barcellona ha recently trionfato in campionato.

Questa posizione del presidente del Real Madrid, ampiamente dibattuta dai media, ha immediatamente provocato una risposta da parte di protagonisti in casa Barcellona, dove diversi membri del club hanno respinto fermamente questa interpretazione della storia recente del campionato spagnolo





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