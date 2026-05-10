Presidente fermezza e coraggio

Il Presidente, nella sua ottantesima annata, ha espresso fermezza e coraggio in sottrarsi alle dominanti demonizzazioni e alle esaltazioni di alcuni fronti, illuminando le tenebre che ci circondano. Nell’epoca oscura di devastazioni e minacce, il suo distillato di virtù è il più prezioso dei viatici.

Coraggio so e libero Presidente , sono un lettore di alcuni Suoi testi, cresciuto all’intorno ed all’interno dei padiglioni e degli spazi acquei della Biennale, dei suoi giardini, del suo essere ‘un giardino di pace’.

Avvilito da decenni di manicheismo, un manicheismo sempre più gretto, meschino ed esasperato, ora - nell’ottantesimo anno di vita - ho gioito (come quando inaspettatamente trovavo una sorgente tra le pietraie più aride) venendo a conoscenza della Sua fermezza nel riuscire a sottrarsi alle briglie ed alle dominanti demonizzazione di alcuni fronti ed esaltazioni di altri. Già a metà Marzo avevo espresso pubblicamente il mio apprezzamento per la Sua sacrosanta battaglia.

Quanto poi da Lei pronunciato tre giorni fa, il 6 Maggio, mi ha positivamente colpito con la stessa forza delle profonde scosse del terremoto di giusto cinquant’anni prima: quando, certi del crollo entro pochi secondi di tutta la nostra casa, i miei genitori ed io ci siamo stretti per lasciare questo mondo assieme, con le nostre anime serenamente in pace. Allora un momento tragico ci offrò la forza per superare il timore della morte; oggi il distillato di virtù che Lei ha espresso illumina le tenebre che ci circondano.

Nell’epoca oscura di devastazioni onnipresenti e di apocalittiche minacce che stiamo vivendo - guerre, la nuova ‘intelligenza’ che ‘è pervasiva, rischia di dominarci’ (Renzo Pegoraro, medico, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita), e ancora genocidi - il coraggio, la libertà, la sincerità, l’autocoscienza, il dialogo e la dignità che Lei è andato evocando costituiscono il più prezioso dei viatici.

E, quindi, davanti a schiere zelanti di manichei e di nazionalisti (di destra e di sinistra, di sinistra e di destra) che pretendono fustigarLa sostenendo che Lei non dovrebbe, non deve, non può avventurarsi sui terreni della politica estera, debbo ricordare che il far ‘politica estera’ non è privilegio, diritto e compito esclusivi dei soli notabili riuniti alla Farnesina, a Palazzo Chigi, in altri prestigiosi edifici. Quando sono proprio quei notabili a venir meno ai propri doveri la dignità e l’onestà delle donne libere e degli uomini liberi impongono di non restare zitti o fermi.

L’attuale Governo, questo Governo, che più di ogni altro nell’ultimo ottantennio va affermando ispirarsi alla grandezza ed alla saggezza dell’Impero Romano, ripetutamente dimentica che questo è stato essenzialmente un impero federale, nella sua essenza un impero repubblicano, fondato su di un vastissimo arcipelago di assemblee e di autonomie..





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