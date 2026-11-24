Il presidente della Lettonia Edgars Rinkevics prevede il crollo di Mosca nel 2024 grazie alla pressione economica. Analisi sulle minacce ibride e sul sostegno di Kiev.

Il presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, ha dichiarato a Reuters che la guerra in Ucraina potrebbe raggiungere un punto critico durante il prossimo anno, portando presumibilmente alla sconfitta militare e politica di Mosca. Questa previsione si basa sull'aggravamento delle condizioni economiche russe e sull'aumento esponenziale della pressione internazionale contro l'aggressore. Rinkevics sta presiedendo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York per conto della Lettonia, durante il suo mandato rotativo di novembre, fornendo questa analisi strategica chiave nel contesto delle recenti dichiarazioni.

Analisi sul punto di svolta strategico e militare

Edgars Rinkevics ha specificato che l'anno prossimo, in particolare durante la primavera e l'estate, le forze ucraine potrebbero ottenere il vantaggio decisivo se riusciranno a sopravvivere sia alla difesa militare che allo stress economico. L'ex ministro degli Esteri lettone, intervistato lunedì, ha espresso la certezza che Kiev supererà le attuali difficoltà, evidenziando come la resilienza del paese sia stata ampiamente dimostrata in oltre un anno di combattimenti intensi. La previsione temporale si concentra sui prossimi mesi caldi del 2024 come finestra critica per un cambiamento di status quo.

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Il contesto attuale per l'Ucraina è definito come una tempesta perfetta caratterizzata da un inverno particolarmente severo, intensi attacchi contro le infrastrutture energetiche chiave e un'escalation dei bombardamenti su obiettivi civili. Nonostante queste sfide enormi, l'Europa si sta mobilitando attivamente per garantire a Kiev il necessario sostegno militare, finanziario e infrastrutturale. Rinkevics ha sottolineato che la capacità di resistenza ucraina rappresenta un elemento fondamentale per invertire la rotta del conflitto nei prossimi mesi.

Sospetti sulle intenzioni russe e diplomazia del silenzio

Secondo la valutazione di Edgars Rinkevics, Mosca non nutre alcuna volontà genuina di porre fine alla guerra attraverso le vie diplomatiche tradizionali. Il presidente lettone ritiene che i tentativi attuali di negoziare un cessate il fuoco siano una strategia di distrazione, un espediente tattico utilizzato per permettere alla Russia di continuare la sua invasione su vasta scala senza interruzioni significative. Questa sfiducia profonda nei riguardi della controparte russa guida l'approccio lettone e molte altre nazioni europee alle Nazioni Unite.

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La crescente pressione politica globale è guidata da incidenti che hanno trascinato il conflitto al di là dei confini regionali, colpendo nazioni lontane. Rinkevics ha citato come esempi significativi gli attacchi che hanno causato la morte di marinai indiani e le incursioni contro navi filippine. Questi eventi dimostrano come la guerra stia allargando il suo raggio d'azione, aumentando il numero di paesi disposti a esercitare pressioni diplomatiche ed economiche contro la Russia per porre fine all'aggressione.

Escalation delle minacce ibride e attacchi alla sicurezza europea

Una delle preoccupazioni principali espresse dal presidente lettone riguarda l'aumento delle attività ibride dirette contro i paesi europei, attività che sono verosimilmente collegate a Mosca. Queste operazioni includono violazioni dello spazio aereo, cyberattchi sofisticati e atti di sabotaggio mirati. Sebbene la Russia abbia finora avuto cura di non superare la soglia rossa del trigger dell'articolo 5 della NATO, che imporrebbe una difesa collettiva immediata, Edgars Rinkevics nota un'accelerazione nella disponibilità al rischio da parte del Cremlino.

Vi è un evidente incremento nel numero di tentativi di sabotaggio, atti di incendio doloso e attacchi contro entità vicine all'Ucraina rispetto al 2022, anno dell'inizio dell'invasione su larga scala. La NATO, pur mantenendo una rigida linea di demarcazione per evitare una reazione militare diretta, sta osservando con attenzione questa escalation nella guerra ibrida che mira a destabilizzare l'Europa occidentale e orientale senza scatenare un conflitto convenzionale totale.

Cooperazione internazionale e risposta delle agenzie di intelligence

Di fronte a questi incidenti ibridi verificatisi recentemente in Germania, Spagna e nei paesi Baltici, alcune delle quali ancora sotto indagine, l'Europa sta potenziando la sua capacità di risposta. Le agenzie di intelligence europee stanno migliorando significativamente la loro cooperazione e coordinamento, permettendo di prevenire alcuni attacchi prima che vengano eseguiti. Questo sforzo congiunto è essenziale per gestire le provocazioni in modo proporzionato ed efficace, neutralizzando le operazioni russe senza cadere in trappole mediatiche o provocazioni