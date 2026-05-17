Presidente Mattarella e Meloni visitano feriti di Modena, incontrano uomini che bloccavano il 31enne El Koudri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati insieme a Modena e a Bologna, per visitare le persone ferite da un’auto in centro a Modena. Le persone che erano state portate in ospedale sono otto, tre delle quali sono state dimesse già domenica mattina. Quattro invece sono ferite in modo grave, tra cui due donne a cui sono state amputate le gambe.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati insieme a Modena e a Bologna , per visitare le persone ferite da un’auto in centro a Modena .

Le persone che erano state portate in ospedale sono otto, tre delle quali sono state dimesse già domenica mattina. Quattro invece sono ferite in modo grave, tra cui due donne a cui sono state amputate le gambe. Mattarella e Meloni hanno visitato nell’ordine l’ospedale di Baggiovara, poco fuori Modena, e l’ospedale maggiore di Bologna, dove si trovano i cinque feriti ancora ricoverati.

Hanno incontrato anche alcuni degli uomini che sabato hanno inseguito e bloccato il 31enne che ha investito i passanti alla guida della sua auto, Salim El Koudri, e che ora è accusato di strage e lesioni aggravate. Tra questi c’era anche Luca Signorelli, che ha ricevuto una coltellata alla testa da El Koudri mentre cercava di fermarlo. Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne?

Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo? È più difficile di quello che sembra: la storia di un grande dilemma della fisica, che inizia col fallimento di un premio NobelLa storia di cosa successe a Imola domenica 1 maggio 1994, in un fine settimana che cambiò per sempre la Formula 1Salim El Koudri ha ferito gravemente quattro persone con la sua auto, non aveva precedenti ed è stato arrestato con l’accusa di strageLa crisi energetica arricchisce la Basilicata, ma non i lucan





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presidente Mattarella Giorgia Meloni Modena Bologna Feriti Auto Salim El Koudri Strage Lesioni Aggravate Luca Signorelli Coltellata Alla Testa Formula 1 Imola Crisi Energetica Basilicata Lucani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giorgia Meloni annulla la visita a Cipro, sarà a Modena con MattarellaRompe gli indugi nella tarda serata, dal resort affacciato sul mare Egeo a Costa Navarino. Giorgia Meloni annulla la visita a Cipro prevista oggi e cambia il piano di volo. Sarà a...

Read more »

Mattarella e Meloni in visita ai feriti di ModenaIl presidente della Repubblica si recherà negli ospedali di Modena e Bologna dove sono ricoverati i feriti dall'auto lanciata a tutta velocità…

Read more »

Mattarella e Meloni a Modena dai feriti dell'investimentoLa premier annulla la visita a Cipro e vola a Modena con Mattarella per visitare le vittime dell'investimento.

Read more »

Modena si sveglia sotto shock, Mattarella e Meloni attesi dai feritiANSA - di Tommaso Romanin. Proseguono le indagini sul fermato, accusato di strage e lesioni. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices (ANSA)

Read more »