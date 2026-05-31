Presidenziali in Colombia: De La Espriella e Cepeda in ballottaggio

Nessun candidato ha raggiunto il sostegno di oltre il 50% necessario per evitare un secondo turno. Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda si sono avvicinati nei conteggi e si sfideranno al ballottaggio per la presidenza della Colombia.

L'outsider della destra colombiana Abelardo de la Espriella è pronto a competere in un ballottaggio nella corsa presidenziale del Paese contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda , secondo i dati dell'anagrafe nazionale del Paese che sono stati mostrati domenica.

Nessun candidato ha raggiunto il sostegno di oltre il 50% necessario per evitare un secondo turno, con la maggioranza dei voti contati a livello nazionale. De La Espriella e Cepeda si sono avvicinati nei conteggi, con l'avvocato di destra che ha ottenuto il 44% dei consensi e il senatore e attivista di lunga data il 41%.

L'avvocato e uomo d'affari De La Espriella non ha mai ricoperto cariche elettive, ma il suo stile e le sue proposte politiche hanno attirato paragoni con Nayib Bukele di El Salvador. Presentandosi come un outsider privo di bagaglio politico, De La Espriella, 47 anni, ha proposto una dura offensiva contro i gruppi armati illegali, la costruzione di 10 megaprisoni e la riduzione della povertà attraverso una migliore istruzione, assistenza sanitaria e alloggi per i più poveri.

Cepeda, un legislatore di 63 anni, è stato in testa nei sondaggi, ma i sondaggi hanno suggerito che affronterà una competizione molto più dura al secondo turno, una volta che gli elettori di destra e centristi non avranno più molti candidati tra cui scegliere. Cepeda, figlio di un leader comunista assassinato, ha promesso di perseguire la pace con i gruppi armati illegali attraverso i negoziati, una politica che ha portato a pochi progressi sotto l'attuale presidente Gustavo Petro.

Ha inoltre in programma di approfondire le riforme volte a ridurre le disuguaglianze e la povertà, tra cui l'aumento delle tasse su chi guadagna molto, la donazione di 1 milione di ettari (2,47 milioni di acri) alle vittime del decennale conflitto interno al Paese e l'ampliamento della copertura sanitaria. De La Espriella, che ha rappresentato legalmente figure controverse tra cui l'ex ministro venezuelano Alex Saab, ha avvertito che Cepeda garantirà la continuazione delle tanto criticate politiche economiche di Petro, tra cui il divieto di nuovi progetti petroliferi





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