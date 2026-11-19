US, UK, Francia e Germania chiedono all'Iran di ripristinare le ispezioni AIEA nei siti danneggiati dal giugno 2025. Teheran respinge le accuse, invocando minacce militari.

Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno esercitato una pressione congiunta senza precedenti su Teheran durante la riunione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) a Vienna. Il 19 novembre 2026, le quattro potenze occidentali hanno chiesto ufficialmente che l'Agenzia riottenga l'accesso immediato ai siti nucleari iraniani che erano stati colpiti e bombardati da Stati Uniti e Israele l'anno precedente. Questa mossa diplomatica arriva in un momento di massima tensione, mentre il dibattito internazionale sul programma nucleare iraniano continua a dividersi aspramente tra chi accusa l'Iran di ostruzionismo e chi denuncia le minacce militari in corso.

Ostruzionismo Teheran e Mancanza Transparenza AIEA

Le quattro nazioni occidentali hanno accusato esplicitamente l'Iran di una "strategia di ostruzionismo", sostenendo che la mancanza di accesso ai siti danneggiati rappresenta un grave vuoto nella trasparenza nucleare globale. Secondo quanto dichiarato nel loro statement congiunto al Consiglio dei Governatori dell'AIEA, composto da 35 stati membri, la comunità internazionale dovrebbe essere profondamente preoccupata dal fatto che l'Agenzia abbia perso la continuità conoscitiva relativa alle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran da un anno e mezzo. Questo periodo di silenzio è iniziato dopo gli attacchi militari verificatisi nel giugno 2025, un evento che ha drasticamente alterato la dinamica di controllo sul territorio iraniano e sulla sua capacità industriale nucleare. Gli occidentali sottolineano che non esistono più ostacoli tecnici per gli ispettori, invitando Teheran a cambiare rotta e ad affrontare le preoccupazioni di lunga data della comunità internazionale.

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Dichiarazione Teheran Minacce USA Israele e Ricompense

La risposta di Teheran è stata immediata e categorica, respingendo ogni accusa di non cooperazione e attribuendo la responsabilità della situazione alle continue minacce di aggressione da parte degli Stati Uniti e del governo israeliano. In una dichiarazione inviata ai membri il 19 novembre 2026, le autorità iraniane hanno affermato che le cause principali dell'impossibilità di attuare le normali garanzie derivano direttamente dagli atti di aggressione subiti e dalla costante minaccia di nuovi attacchi politici di alto livello. L'Iran ha inoltre sottolineato una preoccupazione operativa specifica legata alla struttura di controllo dell'AIEA, citando l'offerta recente degli Stati Uniti di una ricompensa fino a 20 milioni di dollari per informazioni sul programma nucleare iraniano. Teheran ha espresso il timore che non esistano solide garanzie sul fatto che le informazioni ottenute dagli ispettori non vengano trasmesse agli Stati Uniti e utilizzate per pianificare ulteriori attacchi militari, rendendo qualsiasi cooperazione attuale rischiosa per la sicurezza nazionale iraniana.

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Situazione Reattori Bushehr e Urani Ad alto Arricchimento

La situazione operativa sui siti nucleari iraniani rimane critica e frammentata a causa dei precedenti scontri militari che hanno distrutto o gravemente danneggiato i tre impianti di arricchimento dell'uranio che risultavano operativi al tempo degli attacchi. Tuttavia, non ci sono state nuove grandi operazioni belliche contro i siti nucleari iraniani da parte di Stati Uniti e Israele da quella campagna di dodici giorni dello scorso anno, sebbene gli Stati Uniti siano in guerra con l'Iran da nove mesi. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha informato il consiglio che le uniche ispezioni effettuate nell'ultimo trimestre si sono limitate alla centrale nucleare di Bushehr, che non ha subito danni significativi. Nonostante questo parziale accesso, il problema centrale riguarda il destino delle scorte di uranio altamente arricchito, che includevano materiale vicino al grado utilizzabile per scopi militari e di cui non si ha ancora alcuna traccia certa. Le potenze occidentali affermano che gli ispettori sono pronti a tornare da tempo, ribadendo che l'accesso ai siti colpiti è l'unico modo per chiarire il quadro completo della situazione.

Stallo Diplomatico e Prospettive Future Controlli

Mentre il Consiglio dei Governatori dell'AIEA porta avanti la sua riunione trimestrale, le trattative per una soluzione negoziata appaiono attualmente completamente bloccate. La speculazione su nuovi attacchi militari cresce man mano che il conflitto durato nove mesi tra Washington e Teheran si protrae senza una via d'uscita chiara. Le quattro potenze occidentali hanno chiarito che la scelta è ora nelle mani di Teheran: accettare di ripristinare la continuità dei controlli dell'Agenzia o continuare a isolarsi diplomaticamente. Il mondo attende di vedere se la pressione congiunta di US, UK, Francia e Germania riuscirà a infrangere la posizione di resistenza iraniana, oppure se la diffidenza derivante dalle minacce di ricompense e attacchi continuerà a impedire l'accesso degli ispettori nucleari internazionali ai siti che erano stati precedentemente verificati, lasciando un vuoto di conoscenza pericoloso per la stabilità globale.