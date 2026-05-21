Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba e Venezuela, arrestato Maduro, cercando riforme, sanzioni e pazzi. Mosca e il Venezuela polemizzano. Washington a caccia necesitati

Il venezuelano Nicolás Maduro , oggi rinchiuso in un carcere di Brooklyn a New York, si trova in una situazione di isolamento da parte del resto del mondo mentre i cubani internano all'estero un'organizzazione di esuli cubani con la finalità di uccidere quattro persone risalente al 1996 quando Castro era ministro della difesa.

Dopo l'arresto di Maduro, non si è verificata nessuna transizione democratica: il Venezuela si trova in una situazione di regime autoritario e di controllo degli Stati Uniti. Trump e Rubio intensificano la pressione anche se non è esclusa una possibile azione militare statunitense contro Cuba dopo sessant'anni. L'Avana sta provando a alimentare la possibile minaccia di una guerra attraverso addestramento militare e distribuzione di volantini per la popolazione.

Le richieste di riforme economiche, lo smantellamento della Gaesa e la democrazia sono chiare per gli Stati Uniti, ma la loro definizione di ciò che intende cambiare è più ambigua, priva di un successore naturale per Castro in grado di scendere in porto per le richieste degli USA. (Le parole chiave sono 'Venezuela', 'Maduro', 'arresto', 'Cuba', 'pressione', 'pressione degli US', 'trascinzione', 'sciopero', 'Casa Bianca', 'Ufficio centrale degli assets esteri', 'Cia', 'John Ratcliffe', 'Gaesa', 'Nuove sanzioni', ' времена для кардинальных изменений', 'кровожадный бальзам', 'John Bolton', 'Onelistado II', 'rouble'.





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