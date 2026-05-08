Prevenzione e cura precoce: come aiutare i giovani a gestire la salute mentale

La salute mentale dei giovani è un tema sempre più importante, con un numero crescente di adolescenti che soffrono di disturbi psichici. Le nuove scoperte scientifiche dimostrano che intervenire precocemente può ridurre drasticamente il rischio di malattie più gravi nell'età adulta. Tuttavia, il percorso per le famiglie italiane resta in salita, con lunghe liste d'attesa e disparità tra le diverse regioni. Le società scientifiche hanno l'obiettivo di trasformare queste scoperte scientifiche in realtà quotidiana per le famiglie.

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Nuove scoperte scientifiche rivelano però una speranza concreta: intervenire precocemente può ridurre drasticamente il rischio di malattie più gravi nell'età adulta, un disagio che spesso non trova parole ma che i numeri descrivono con una chiarezza disarmante. Quasi un ragazzo su sette, in quella fascia d'età così delicata che va dai 10 ai 19 anni,. Questo significa che, facendo i conti, i giovani in cerca di un aiuto per la loro salute mentale sono circa un milione.

Un numero che resta sospeso. Salute mentale dei giovani: è sempre più un’emergenza. Le battaglie invisibili contro l'ansia, la depressione o disturbi che affondano le radici nello sviluppo del loro sistema nervoso. Il quadro, emerso durante il recente Congresso Congiunto SINPIA-SINPF, che ha riunito a Cagliari i massimi esperti di neuropsichiatria e farmacologia, racconta di un non-ostante un lieve miglioramento registrato nel 2024,, segnando un solco profondo nel tessuto sociale del Paese.

I dati mostrano che la sofferenza mentale rappresenta oggi il 13% del carico globale di malattia in questa fascia d'età. E, quando si parla di salute mentale in età evolutiva, il focus si sposta inevitabilmente sui disturbi del neurosviluppo. Tra questi, l'autismo riguarda circa 13 bambini ogni mille nella fascia tra i 7 e i 9 anni: interessa il 6% dei giovanissimi.

Chi soffre di questa condizione non è semplicemente 'vivace' o 'distratto'; manifesta fattori che possono compromettere il rendimento scolastico, la capacità di stringere amicizie e, più avanti, la stabilità lavorativa. Condotto su una platea vastissima di circa 700 mila giovani, ha gettato una nuova luce sull'importanza della prevenzione farmacologica. I ricercatori hanno scoperto che, come il metilfenidato, il farmaco d'elezione per questa condizione, il disagio degli adolescenti e il confronto con la vita di prima.

In pratica, intervenire quando il cervello è ancora in una fase di forte crescita e cambiamento, permette di stabilizzare percorsi psichici che, se trascurati, possono portare a complicazioni come l'abuso di sostanze o forme severe di depressione. Tre o quattro anni di cure costanti nell'infanzia sembrano agire come uno scudo, offrendo ai ragazzi un'importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita.

Il passaggio dall'infanzia all'età adulta è un momento critico, ma spesso, purtroppo, i ragazzi che vengono seguiti, a causa di una burocrazia che separa nettamente le cure dei minori da quelle degli adulti. Gli esperti sottolineano come sia fondamentale integrare il supporto farmacologico con la psicoterapia, per aiutare il giovane a trovare il proprio posto nel mondo, a scuola come nel lavoro.

Nonostante le evidenze scientifiche, tuttavia, il percorso per le famiglie italiane purtroppo resta in salita, creando lunghe liste d'attesa e disparità tra le diverse regioni. Le società scientifiche, come la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e quella di Neuropsicofarmacologia, hanno l'obiettivo di trasformare queste scoperte scientifiche in realtà quotidiana per le famiglie





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