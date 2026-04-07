Prevenzione: il mantra per la salute degli occhi, in particolare per diabetici, anziani e miopi

L'importanza della prevenzione per la salute degli occhi, con focus su diabete, anziani, familiarità per patologie oculari e miopia. L'esperto Teresio Avitabile sottolinea l'importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano per preservare la vista.

Redazione AdnkronosAnche per la vista c'è un mantra: si chiama prevenzione. A livello oftalmico la prevenzione è molto più sentita che altrove perché l'occhio è una propaggine del cervello. Il fattore tempo, a livello neurologico, è fondamentale: quando c'è un danno al sistema nervoso, e quindi anche all'occhio, perdere tempo nella diagnosi e nella terapia può significare avere un danno permanente.

Per questo è fondamentale puntare sulla prevenzione: bisogna fare controlli periodici, scaglionati nel tempo, anche in assenza di sintomi. Così all'Adnkronos Salute Teresio Avitabile, presidente Siso -Società italiana di scienze oftalmologiche, professore ordinario di Oculistica, direttore della Clinica Oculistica dell'università di Catania, in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra oggi. L'invito a fare visite di controllo riguarda innanzitutto i pazienti con diabete, patologia che rappresenta la prima causa di cecità nel mondo occidentale sottolinea l’esperto. Ci sono poi gli anziani, dato che, con l'aumentare dell'età, aumentano le probabilità di sviluppare patologie retiniche, in particolare la maculopatia, e infine chi ha familiarità per patologie oculari come il glaucoma o il distacco di retina. Una particolare attenzione riguarda la miopia, in forte crescita nella popolazione, tanto da poter essere definita la pandemia del XXI secolo afferma Avitabile. Il problema non è tanto nel portare gli occhiali, ma nel fatto che l'occhio miope è più fragile e più soggetto a malattie, rispetto a un occhio non miope. Siamo passati da un popolo di cacciatori, che per selezione naturale aveva bisogno di una buona vista da lontano, a un popolo da tablet, che usa soprattutto la visione da vicino osserva lo specialista. Il risultato è l’aumento della miopia. Per contrastare questa condizione, specie nei più piccoli, il consiglio è di favorire la vita all’aria aperta: in alcuni Paesi si stanno sperimentando anche scuole outdoor puntualizza. Si tratta di stimolare la visione su grandi distanze, ridurre il tempo dedicato alle attività da vicino e programmare controlli periodici della vista. La prevenzione, dunque, è la parola chiave per la salute degli occhi. In un mondo sempre più orientato alla tecnologia e alla visione ravvicinata, è essenziale adottare misure per proteggere la nostra vista. Questo include non solo controlli regolari ma anche modifiche nello stile di vita, come trascorrere più tempo all'aperto e limitare l'uso prolungato di dispositivi digitali. Particolare attenzione deve essere prestata ai gruppi a rischio, come i diabetici, gli anziani e coloro che hanno una predisposizione genetica a patologie oculari. La miopia, in particolare, sta diventando un problema sempre più diffuso, con un impatto significativo sulla salute pubblica. L'adozione di un approccio proattivo alla cura della vista, basato sulla prevenzione e sulla consapevolezza, è fondamentale per garantire una visione sana e duratura. In un'epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della nostra vita, è imperativo dedicare tempo e risorse alla protezione di uno dei nostri sensi più preziosi: la vista





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