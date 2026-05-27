Prevenzione oncologica nel carcere femminile di Bollate

La Fondazione Libellule Insieme ETS guidata dalla dottoressa Paola Martinoni sta portando prevenzione oncologica, screening e visite specialistiche a detenute, personale femminile e agenti di polizia penitenziaria nel carcere femminile di Bollate.

Nel carcere femminile di Bollate, la Fondazione Libellule Insieme ETS guidata dalla dottoressa Paola Martinoni sta portando prevenzione oncologica , screening e visite specialistiche a detenute, personale femminile e agenti di polizia penitenziaria.

Questo progetto è importante perché la prevenzione oncologica non è mai stata una priorità accessibile per molte donne che arrivano in carcere dopo esperienze di violenza, marginalità sociale, dipendenze o povertà sanitaria. La Fondazione Libellule Insieme ETS è nata con l'obiettivo di costruire un modello di cura più umano e inclusivo, che non si limita alla diagnosi e al follow-up, ma include anche l'ascolto, l'accompagnamento, il sostegno sociale e psicologico.

Questo progetto è significativo perché allarga l'idea stessa di cura: non come privilegio, ma come diritto universale. La dottoressa Paola Martinoni ha dedicato gran parte della sua attività alla senologia chirurgica, alla prevenzione e al follow-up delle pazienti oncologiche. Nel 2015 ha deciso di fondare l'allora Associazione Libellule Onlus, oggi Fondazione Libellule Insieme ETS, proprio con l'obiettivo di costruire un modello di cura più umano e inclusivo.

La sua visione è valsa anche l'Ambrogino d'Oro del Comune di Milano, ricevuto nel 2025 per il suo impegno a favore delle donne colpite da patologie oncologiche. Nel carcere femminile di Milano Bollate, la prevenzione oncologica è stata portata dentro un istituto penitenziario, intervenendo non soltanto sulla salute fisica, ma anche sulla percezione del proprio valore personale. La prevenzione è stata portata in un luogo dove normalmente arriva tardi o arriva poco.

La dottoressa Paola Martinoni, fondatrice di Libellule Insieme ETS, con le organizzatrici dell'evento al Carcere femminile di Bollate. Quando si parla di carcere femminile, spesso il dibattito pubblico si concentra sulla pena, raramente sulla salute. Eppure le donne detenute rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile, anche dal punto di vista sanitario. Molte arrivano in carcere dopo esperienze di violenza, marginalità sociale, dipendenze o povertà sanitaria.

In molti casi la prevenzione oncologica non è mai stata una priorità accessibile. Per questo progetti come





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prevenzione Oncologica Carcere Femminile Fondazione Libellule Insieme ETS Dottoressa Paola Martinoni Salute

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosso sulle infezioni sessuali: consapevoli, scuole, medici e associazioni si lanciano nella prevenzioneLe malattie sessuali sono sempre più diffuse, specialmente tra i ventenni. I giovani devono diventare ambasciatori della prevenzione. Le scuole alcuni enti sanitarie hanno iniziato a fare un viaggio importante per mostrare i rischi delle infezioni e incoraggiare i suoi ragazzi a evitare le situazioni di rischio.

Read more »

Congresso Aism e Fism: puntiamo su prevenzione della Sm e della disabilitàA Roma il convegno 2026 di dell’Associazione e della Fondazione dedicate alla sclerosi multipla

Read more »

Disturbi alle gambe: la prevenzione e la correzione sono fondamentaliI disturbi alle gambe, come caviglie gonfie e dolori, possono essere il primo segnale di problemi più ampi in circolazione e salute generale

Read more »

Prevenzione a tavola, la diabetologia incontra i futuri chefSfida culinaria tra studenti degli istituti alberghieri di Roma, per unire gusto e salute (ANSA)

Read more »