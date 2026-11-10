Prevenzione Urologica Maschile: Quando Farsi il PSA e la Salute Cardiaca

Il Prof. Andrea Salonia illustra la guida alla prevenzione maschile per età. Scopri quando eseguire il PSA e come l'erezione segnala rischi cardiovascolari.

In occasione della campagna Movember, il professor Andrea Salonia, esperto in urologia presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele, ha delineato una nuova strategia per la prevenzione della salute maschile, sottolineando l'importanza di valutare i test specifici in base all'età e al profilo di rischio individuale. La guida elaborata dallo specialista chiarisce quali esami sono realmente necessari nelle diverse fasi della vita, dalla quarantina ai sessant'anni, e quali possono essere superflui o addirittura dannosi se effettuati senza una precisa indicazione medica.

L'Errore nella Conta degli Esami Medici

Secondo il professor Salonia, l'approccio errato più comune consiste nel credere che la salute maschile dipenda dal numero totale di controlli eseguiti, mentre la medicina moderna insegna che la qualità prevale sulla quantità. Un uomo sano non ha bisogno di un alto volume di accertamenti, ma di quelli giusti, nel momento preciso e sulla persona giusta. Molti esami richiesti in assenza di sintomi o fattori di rischio non migliorano gli esiti di salute e possono generare ansia, falsi allarmi e approfondimenti inutili, motivo per cui la valutazione specialistica rimane fondamentale per identificare le necessità reali.

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Fertilità e Segnali Cardiovascolari nei Giovani

Il percorso di prevenzione ideale dovrebbe iniziare già tra i venti e i trent'anni, specialmente per i soggetti che desiderano avere figli in futuro, poiché la fertilità rappresenta un importante indicatore dello stato generale di salute. Alterazioni della funzione riproduttiva possono anticipare problemi metabolici, cardiovascolari o endocrinologici destinati a manifestarsi negli anni successivi. Durante questa fase, la visita include l'esame obiettivo dell'apparato genitale, un'area spesso trascurata, e richiede attenzione ai fattori di rischio come ipertensione, obesità, diabete e dislipidemia, mentre il PSA non è indicato come routine negli uomini giovani privi di specifici rischi.

La Quindicesima decade e i Campane di Allarme

Il periodo compreso tra i quaranta e i cinquanta anni è probabilmente la fase più sottovalutata nella prevenzione maschile, un momento cruciale in cui alterazioni dell'eiaculazione e disturbi urinari non devono essere ignorati. Questi sintomi possono rappresentare non soltanto la manifestazione di una patologia urologica, ma anche un precoce campanello d'allarme di malattie cardiovascolari o metaboliche. In questa fascia d'età diventa quindi prioritario rivalutare periodicamente il rischio cardiovascolare, analizzando pressione, colesterolo, glicemia, peso corporeo, attività fisica e abitudini alimentari, con un'attenzione particolare per gli uomini con storie familiari di predisposizione ereditaria ai tumori.

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La Prevenzione Oncologica Dopo i Cinquant'anni

Dopo i cinquanta anni, la prevenzione oncologica maschile assume un ruolo centrale, con particolare riferimento al PSA, l'antigene prostatico specifico, misurato attraverso un esame del sangue che può contribuire a individuare precocemente tumori della prostata clinicamente significativi. Tuttavia, il test non dovrebbe essere effettuato in modo casuale, ma solo quando giustificato dalla valutazione specialistica, poiché gli uomini hanno bisogno di controlli mirati e non di una generica moltiplicazione degli accertamenti. La visita specialistica rimane lo strumento insostituibile per raccogliere un'anamnesi completa, identificare i fattori di rischio e comprendere le esigenze individuali, evitando così la sottoutilizzazione o l'abuso di procedure diagnostiche.

La Necessità di una Visita Specialistica Completa

La necessità e la frequenza dei controlli specialistici devono essere personalizzate, poiché non esiste un calendario universale di visite uro-andrologiche obbligatorie per tutti gli uomini sani, ma solo un percorso basato sulla storia personale e familiare. La visita comprende l'esame obiettivo dell'apparato genitale, che lo specialista considera essenziale per una valutazione completa della salute maschile, un aspetto che viene spesso escluso dalle valutazioni mediche generali a causa di imbarazzi culturali. È fondamentale che gli uomini affrontino questi controlli con consapevolezza, comprendendo che la prevenzione efficace si basa sull'accuratezza della diagnosi e non sulla frequenza degli appuntamenti medici, assicurando così una qualità della vita migliore e una gestione ottimale delle potenziali patologie.