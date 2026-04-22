Previsioni di crescita italiana riviste al ribasso: Giorgetti chiede flessibilità all'UE

Il Ministro Giorgetti esprime preoccupazione per le nuove previsioni economiche italiane, inferiori a quelle dell'Eurozona, e sollecita l'Unione Europea a una maggiore flessibilità per affrontare le sfide attuali.

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso preoccupazione per le prospettive di crescita economica italiana, riviste al ribasso a causa di circostanze eccezionali e dell'impatto del conflitto internazionale.

Le nuove previsioni indicano una crescita dello 0,7% per il 2024, inferiore all'1,1% previsto per l'Eurozona. Si prevede che il deficit italiano raggiungerà il 4,3% nel 2024, superando l'obiettivo del 3% fissato dall'Unione Europea, e si attesterà al 2,9% nel 2026. Il governo ha approvato un Documento di Finanza Pubblica (DFP) che riflette queste revisioni, riconoscendo la necessità di un approccio più prudente a causa del contesto economico attuale.

Giorgetti ha sottolineato che le previsioni sono già tendenti al ribasso e potrebbero essere ulteriormente riviste in futuro, con tagli previsti per la crescita del 2027 e 2028. L'Italia si è impegnata, attraverso un accordo con l'UE, a limitare la crescita di un nuovo indicatore chiave, il saldo primario, al fine di contenere l'indebitamento pubblico.

Questo vincolo sulla spesa pubblica, che esclude interessi sul debito, misure una tantum e spese per la disoccupazione, limita la flessibilità del governo nell'allocazione delle risorse per sostenere famiglie e imprese. Giorgetti ha menzionato che l'elevato costo dell'energia e le misure di sostegno adottate non hanno facilitato l'uscita dall'infrazione europea, riducendo il margine di manovra del governo.

Ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore flessibilità da parte dell'UE per rispondere alle crisi economiche, sottolineando che la clausola di salvaguardia generale, prevista dalla riforma del 2024, può essere attivata solo in caso di recessione generalizzata nell'area euro o nell'intera UE, una situazione che al momento non si è verificata. Di fronte a questa situazione, Giorgetti non ha escluso la possibilità che l'Italia possa agire autonomamente, chiedendo al Parlamento italiano di approvare leggi che consentano un maggiore deficit, pur rispettando i vincoli sulla spesa primaria.

Ha inoltre espresso la speranza di un'azione coordinata a livello europeo, sottolineando che molti dei suoi omologhi si trovano nella stessa situazione e condividono la necessità di affrontare le sfide economiche comuni. Giorgetti ha paragonato la situazione a quella di un ospedale da campo, dove chi opera direttamente ha una visione diversa da chi si trova allo stato maggiore, riferendosi alle proposte di sostegno alle imprese energetiche.

Infine, ha ribadito l'importanza di una risposta flessibile e pragmatica alle crisi, evitando approcci rigidi e ideologici. La pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione





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