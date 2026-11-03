Previsioni Harvard: Democratici favoriti per maggioranza Camera e Senato

I modelli elettorali dell'Università di Harvard stimano il 96% di probabilità che i Democratici conquistino la Camera dei Rappresentanti nelle prossime elezioni di metà mandato.

I modelli predittivi aggiornati sviluppati dall'Università di Harvard indicano una forte tendenza a favore dei Democratici in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli analisti politici dell'ateneo hanno calcolato un'alta probabilità che il partito democratico conquisti la maggioranza dei seggi sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato.

Analisi Statistica Della Casa Bianca

Secondo le previsioni dettagliate del modello statistico di Harvard, le probabilità che i Democratici conquistino il controllo della Camera arrivano al novantasei percento. Questa percentuale riflette un consenso quasi totale tra gli esperti del centro studi sull'esito finale delle votazioni per la camera bassa del Congresso americano.

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Al contrario, le possibilità che siano i Repubblicani a ottenere la maggioranza sono paragonabili a quelle di ottenere un venti lanciando un dado a venti facce. I ricercatori hanno specificato che, con queste probabilità, il candidato sfavorito riesce a vincere circa una volta ogni ventisei elezioni. L'ultima volta che un candidato sfavorito ha vinto con probabilità simili risale al millinovecentocinquantadue.

Dettaglio Seggi Alla Camera Bassa

Per conquistare la maggioranza alla Camera sono necessari duecentodiciotto seggi. Secondo i modelli di Harvard, centottantasei seggi sono considerati sicuri per i Democratici. Altri trentasei sono classificati come probabili e nove sono orientati a favore dei Democratici.

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Altri dieci seggi sono considerati in bilico o toss-up. La proiezione complessiva del modello attribuisce ai Democratici duecentoquarantadue seggi alla Camera. Questo numero supera ampiamente la soglia minima necessaria per garantire il controllo della legislatura inferiore.

Situazione Al Senato E Competitività

Anche se le probabilità sono leggermente inferiori rispetto a quelle relative alla Camera, i Democratici hanno comunque il settantotto percento di possibilità di conquistare la maggioranza al Senato, secondo le stime di Harvard. Per ottenere la maggioranza al Senato, un partito deve raggiungere cinquantauno seggi.

Le attuali proiezioni complessive di Harvard assegnano ai Democratici cinquantatre seggi. Delle trentacinque competizioni elettorali per il Senato previste quest'anno, sette sono state classificate come particolarmente competitive. Le sfide in Texas, Ohio, Kansas e Alaska rientrano nella categoria Lean Democrat, leggermente favorevoli ai Democratici.

Le competizioni in South Carolina e Nebraska sono classificate come Lean Republican, leggermente favorevoli ai Repubblicani. La competizione per il seggio del Senato in Iowa, invece, è considerata completamente aperta e definita toss-up. Questa struttura evidenzia la frammentazione degli scenari regionali rispetto alla Camera.