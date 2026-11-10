Previsioni meteorologiche: novembre nella norma con perturbazione intensa
Il meteorologo Luca Lombroso annuncia novembre tipico, ma avverte di una forte perturbazione e di un fiume atmosferico Careibi, con impatti su precipitazioni e temperature.
Luca Lombroso, meteorologo a Meteored Italia, ha dato le previsioni per il periodo dal 9 al 15 novembre, evidenziando che il mese resta nella norma ma con attenzione da porre ai singoli eventi grazie al fenomeno chiamato fiume atmosferico dai Caraibi e alla potenti perturbazione minima. Nonostante la data storica che porta spesso a condizioni più miti al Sud, la previsione mostra un incremento di precipitazioni prevenendo potenziali esondazioni.
Predizione delle precipitazioni e della temperatura autonome
Secondo Lombroso, l'Italia si trova in un episodio tipico di novembre, con un clima autunnale mite e le temperature che oscillano intorno ai 10-11 gradi in Nord e possono raggiungere i 20 gradi in Romagna grazie al Garbino. Il mare, in burrasca lungo l'Adriatico centrale, rimane caldo, permettendo l'uso delle maniche corte sul Sud.Also readLuca Tommassini e Lina: Il trauma e la guarigione in Verissimo
Il scenario più critico si concentrerà su Liguria, Toscana e Veneto con un accumulo pluviometrico che potrà arrivare a 250-300 millimetri in zone come alta Versilia, interno del Levante ligure e settore tosco-emiliano. Questo livello può indicare esondazioni e problemi idrogeologici.
Al centro, la situazione sarà caratterizzata da temporali alternati e possibilità di grandinate. Le regioni meridionali si prevede una lieve instabilità, ma senza forti aumenti di temperature.
Il fiume atmosferico e le connessioni con l'El Niño
Lombroso ha fatto notare che la perturbazione alla quale l'Italia è destinata è accompagnata da un fiume atmosferico formatisi lungo i Caraibi, vicino a Cuba e Haiti. Sebbene tale fenomeno assolutamente collaterale alla corrente del Pacifico, l'interazione è diretta sul livello di umidità e sulle precipitazioni. L'analisi della NOAA del 2026-2027 indica un possibile rafforzamento del sistema.
Secondo l'analista, le perturbazioni sono "spesso più intense" ma l'evento complessivo rientra in una normale variabilità autunnale. Lombroso invita quindi a non semplificare i collegamenti tra Pacifico e Mediterraneo, ma ad osservare i segnali che si superimponono a quello comunemente noto per il momento.
Riflessioni sul cambiamento climatico e le politiche future
Il meteorologo arricchisce la narrazione con un messaggio più ampio: "Non è il tempo della paura, ma dell'azione politica". In quell'ottica, Lombroso sottolinea la necessità di dare attuazione agli impegni internazionali e accelerare la transizione energetica. Un'azione congiunta è fondamentale per consolidare la politica climatica di fronte all'incertezza di un futuro da non scrivervi.
Il mese di novembre sarà di transizione verso la stagione meteorologica ufficiale a partire da uno del primo dicembre, tuttavia la previsione non segnala nevicate frequenti e non è detto che il periodo si caratterizzi per un freddo persistente.
In sintesi, la previsione del 9-15 novembre evidenzia un clima autunnale nella norma con un periodo di cambiante precipitazione e un episodio di perturbazione intensa. Il fiume atmosferico Careibi riporta un livello di umidità addizionale. Le implicazioni climatiche richiedono non solo preparazione meteorologica ma anche policy climatiche future.
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