Prezzi carburanti 11 novembre: calo benzina e gasolio dopo taglio accise

Il Mimit conferma il calo dei prezzi dei carburanti dal 10 novembre. La benzina scende sotto i 2 euro e il gasolio intorno ai 2,22 euro. Dettagli sui numeri.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( Mimit) conferma un'inversione di tendenza nei prezzi dei carburanti a livello nazionale, con un calo generalizzato registrato a partire dal 10 novembre. Questa diminuzione è direttamente attribuita all'entrata in vigore del nuovo taglio delle accise, che ha influenzato immediatamente le stazioni di servizio lungo tutta la rete stradale e autostradale italiana.

Dati Osservatorio 11 novembre: valori medi nazionali

I dati ufficiali diffusi mercoledì 11 novembre dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit mostrano chiaramente l'effetto del provvedimento governativo. Nella modalità self service sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio della benzina si è attestato a 1,994 euro al litro, in flessione rispetto agli 1,998 euro del giorno precedente.

Also read Strage di Cracovia: bilancio e dettagli del primo attentato terroristico in Polonia

Per quanto riguarda il gasolio, il prezzo medio sulla stessa rete è sceso a 2,225 euro al litro, contro i 2,240 euro registrati martedì 10 novembre. Anche sulle autostrade si registra un calo, con la benzina ferma a 2,023 euro e il gasolio a 2,281 euro, entrambi inferiori alle quotazioni del giorno precedente che toccavano rispettivamente 2,028 euro e 2,292 euro.

Un dato significativo riguarda la distribuzione geografica dei prezzi: per la benzina, 18.252 impianti, ovvero il 91,1% del totale degli distributori stradali e autostradali, offrono il carburante a meno di 2 euro al litro. Per il gasolio, la situazione è leggermente diversa, con 7.539 impianti (37,6% del totale) che praticano prezzi inferiori a 2,20 euro al litro.

Advertisement

Dettaglio taglio accise diesel e coperture finanziarie

Il nuovo taglio delle accise sul diesel è operativo dal 10 novembre, come previsto dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo sconto fiscale applicato è pari a 4,88 centesimi al litro, cifra già comprensiva dell'IVA. Questa misura straordinaria è stata calibrata per restare in vigore fino al prossimo lunedì 23 novembre, chiudendo il ciclo iniziato dopo la scadenza della proroga precedente avvenuta domenica 8 novembre.

La copertura economica per questo intervento segue il modello contabile mensile adottato a partire dallo scorso marzo. Le risorse per finanziare lo sconto alla pompa derivano dalle maggiori entrate statali raccolte sotto forma di IVA, generate dall'aumento generale dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questo specifico decreto, non è stato utilizzato l'intero fazzoletto disponibile, ma è stata stanziata una quota precisa di 43,2 milioni di euro sul maggior gettito registrato tra l'1 e il 31 ottobre.

L'impatto sul bilancio pubblico è contenuto ma costante. La sostenibilità finanziaria dell'operazione comporta per le casse dello Stato un costo giornaliero di poco superiore ai tre milioni di euro. Questa cifra riflette l'equilibrio tra il sostegno al potere d'acquisto dei cittadini e la necessità di gestire le risorse finanziarie pubbliche con precisione.

Reazione del mercato e posizioni Eni e concorrenti

Il nuovo taglio delle accise ha generato effetti immediati, seppur moderati, sui tabelloni dei distributori nazionali. All'inizio della settimana, il prezzo del diesel aveva registrato un lieve rialzo transitorio dovuto alla scadenza della proroga precedente. Con l'entrata in vigore del nuovo testo ministeriale, le tariffe del gasolio stanno nuovamente assestandosi attorno a una media di 2,2 euro al litro.

Advertisement

La benzina, esclusa da questa specifica rimodulazione delle accise, mantiene una stabilità che si protrae da diversi giorni intorno alla soglia dei 2 euro al litro. I valori attuali di mercato si posizionano su livelli molto vicini ai limiti massimi tollerabili definiti dai principali marchi petroliferi operanti sul territorio italiano, segnalando una forte competitività.

Nel panorama distributivo, Eni si distingue come l'unica compagnia petrolifera a formalizzare un tetto massimo di prezzo preciso. Il gigante energetico ha fissato i limiti a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,25 euro per il diesel. I principali concorrenti hanno seguito questa strategia, adeguandosi progressivamente a questo standard comune per evitare guerre di prezzo distruttive e mantenere margini di profitto stabili.

Prospettive prossime date e prossimi passi

La situazione attuale dei prezzi rimane legata alla scadenza del decreto che stabilisce l'aliquota agevolata. Con il taglio in vigore fino al 23 novembre, i consumatori possono beneficiare di questi prezzi ridotti per almeno un altro periodo settimanale. Il monitoraggio continuo del Mimit resta attivo per verificare l'effettiva trasmissione dello sconto ai prezzi finali al dettaglio.

La stabilità osservata negli ultimi giorni suggerisce che i distributori stiano operando in un equilibrio precario tra costi di approvvigionamento e vincoli di prezzo imposti dalle major. Qualunque variazione futura dipenderà dalla proroga o dalla modifica di queste misure fiscali e dall'andamento dei mercati internazionali del petrolio.