Prezzi carburanti in calo: benzina 1,96 euro, gasolio a 2,21 euro al litro

I dati Mimit confermano il trend al ribasso dei carburanti. La benzina scende a 1,961 euro e il gasolio a 2,210 euro, segnando una tregua per i consumatori.

Il mercato dei carburanti registra un ulteriore arresto nella dinamica al rialzo, offrendo una lieve finestra di respiro per gli automobilisti italiani. I dati ufficiali diffusi dal Ministero delle imprese e del made in Italy ( Mimit) confermano un calo dei prezzi medi alla pompa, con la benzina che scende a una media di 1,961 euro al litro. Questo valore rappresenta un decremento rispetto ai 1,969 euro registrati nel giorno precedente, segnando l'ultimo aggiornamento disponibile sui listini nazionali.

La flessione del gasolio supera i 2,21 euro

Il gasolio, il carburante storicamente più costoso e utilizzato per i trasporti pesanti, non sfugge alla tendenza discendente. La sua quotazione media passa da 2,213 euro a 2,210 euro al litro. Pur trattandosi di un ritocco minimo, l'abbassamento contribuisce a mitigare il carico economico per le flotte commerciali e i privati che equipaggiano veicoli diesel. La differenza di prezzo tra i due principali derivati del petrolio rimane comunque significativa, evidenziando una struttura di costo che favorisce ancora la motorizzazione a benzina nelle cifre assolute.

Also read Dacia Spring, consumi record e prezzi sotto i 18mila euro per la nuova piccola elettrica. La prova

Il divario sui prezzi in autostrada

Anche sulla viabilità extraurbana a pedaggio, tipicamente caratterizzata da quotazioni più elevate, si consolida lo stesso trend al ribasso. L'importo medio per la benzina in modalità self-service, quella erogata dalle pompe automatiche senza assistenza del personale, scende a 1,994 euro al litro. Il prezzo di riferimento del giorno precedente era fissato a 1,999 euro. La flessione, seppur contenuta, indica che anche le stazioni di servizio autostradali stanno adeguando le loro tariffe all'andamento dei mercati internazionali e alle dinamiche della domanda interna.

Advertisement

La disparità tra benzina e gasolio

Il quadro delineato dai dati Mimit evidenzia un forte divario strutturale tra i costi dei due carburanti principali. Il gasolio mantiene un costo nettamente superiore alla benzina, con uno scarto medio che supera i 24 centesimi al litro sulla viabilità ordinaria. In autostrada, la forbice si allarga ulteriormente, sfiorando i 28 centesimi al litro. Questa discrepanza di prezzo influisce direttamente sulle scelte di acquisto dei consumatori e sulla competitività dei trasporti, mantenendo il diesel come la voce di spesa più onerosa per il bilancio delle famiglie e delle imprese di logistica.

Le implicazioni per i consumatori finali

I numeri forniti dal Ministero confermano un momento di tregua per i consumatori, interrotto dalle continue fluttuazioni delle ultime settimane. Sebbene i prezzi si attestino ancora su livelli elevati rispetto agli standard storici, la direzione del trend offre un segnale di possibile stabilizzazione. La riduzione dei costi, anche se limitata a frazioni di centesimo, può contribuire a una lieve mitigazione dell'inflazione nei trasporti e nella mobilità quotidiana. Gli analisti monitorano attentamente l'evolversi della situazione, poiché ogni variazione incide sul potere d'acquisto medio della popolazione.